Иржи Легечка

29 марта, на престижном турнире в Майами состоится финала в мужском разряде, здесь за титул сразятся Иржи Лехечка (WTA 22) и Янник Синнер (WTA 2).

Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Иржи Лехечка

Чешский теннисист пока проводил текущий сезон слабо, на Открытом чемпионате Австралии и Индиан Уэллс спортсмен и вовсе проигрывал свои стартовые матчи. Выход в финал Майами стал неожиданностью, учитывая неубедительные выступления Лехечки.

Надо сказать, что чеху частично повезло с сеткой, хотя были сильные соперники. Стартовый матч удалось выиграть у француза Куаме – 6:2, 7:5, потом удалось пройти американца Квинна – 6:3, 7:6. Самым сложным и статусным соперником был Тейлор Фриц из США – 6:4, 6:7, 6:2. Далее удалось пройти испанца Ландалусе – 7:6, 7:5. В полуфинале Лехечка уверенно обыграл француза Филя – 6:2, 6:2, хоть даже считался небольшим андердогом.

В Майами Иржи ни разу не отдал свою подачу, став первым финалистом Мастерса с 2018 года (Новак Джокович, Монте-Карло), котором удалось покорить такое достижение.

Янник Синнер

Итальянский теннисист проводит сезон на привычно высоком уровне, в его активе есть уже один титул – в Индиан-Уэллс. На счету спортсмена 18 побед в 20 матчах. Даже удивительно, что Синнер в этом году не пересекался против своего главного соперника Карлоса Алькараса, кто-то всегда вылетал раньше.

В Майами Синнер играет отлично, он начал с победы над боснийцем Джумхуром – 6:3, 6:3, потом уверенно прошел француза Муте – 6:1, 6:4. Оказал сопротивление американец Микелсен – 7:5, 7:6, зато не было проблем с другим представителем США Тиафо – 6:2, 6:2. В полуфинале Янник разобрался с немцем Зверевым – 6:3, 7:6. Серия побед итальянца достигла 11 встреч.

Личные встречи

Итальянец доминирует в очных противостояниях, четыре победы в четырех матчах, причем Лехечка не сумел взять ни одно партии. Спортсмены дважды играли на харде, два матча прошло на грунте.

Прогноз

Судя по котировкам, букмекеры не сомневаются в победе итальянского теннисиста. Лехечка играет против неудобного соперника, но будет мотивирован, учитывая, что на кону титул.

В предстоящем финале может завязаться интересная борьба, но я думаю, что Синнер сможет диктовать свои условия. Поставлю на успех итальянца с форой -4,5 гейма за 1,61.