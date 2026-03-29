29 марта 2026, 16:01 | Обновлено 29 марта 2026, 16:09
439
0

Иржи Легечка – Янник Синнер. Прогноз и анонс на финал ATP 1000 в Майами

Поединок начнется 29 марта ориентировочно в 22:00 по Киеву

29 марта 2026, 16:01 | Обновлено 29 марта 2026, 16:09
439
0
Иржи Легечка – Янник Синнер. Прогноз и анонс на финал ATP 1000 в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

29 марта, на престижном турнире в Майами состоится финала в мужском разряде, здесь за титул сразятся Иржи Лехечка (WTA 22) и Янник Синнер (WTA 2).

Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Иржи Лехечка

Чешский теннисист пока проводил текущий сезон слабо, на Открытом чемпионате Австралии и Индиан Уэллс спортсмен и вовсе проигрывал свои стартовые матчи. Выход в финал Майами стал неожиданностью, учитывая неубедительные выступления Лехечки.

Надо сказать, что чеху частично повезло с сеткой, хотя были сильные соперники. Стартовый матч удалось выиграть у француза Куаме – 6:2, 7:5, потом удалось пройти американца Квинна – 6:3, 7:6. Самым сложным и статусным соперником был Тейлор Фриц из США – 6:4, 6:7, 6:2. Далее удалось пройти испанца Ландалусе – 7:6, 7:5. В полуфинале Лехечка уверенно обыграл француза Филя – 6:2, 6:2, хоть даже считался небольшим андердогом.

В Майами Иржи ни разу не отдал свою подачу, став первым финалистом Мастерса с 2018 года (Новак Джокович, Монте-Карло), котором удалось покорить такое достижение.

Янник Синнер

Итальянский теннисист проводит сезон на привычно высоком уровне, в его активе есть уже один титул – в Индиан-Уэллс. На счету спортсмена 18 побед в 20 матчах. Даже удивительно, что Синнер в этом году не пересекался против своего главного соперника Карлоса Алькараса, кто-то всегда вылетал раньше.

В Майами Синнер играет отлично, он начал с победы над боснийцем Джумхуром – 6:3, 6:3, потом уверенно прошел француза Муте – 6:1, 6:4. Оказал сопротивление американец Микелсен – 7:5, 7:6, зато не было проблем с другим представителем США Тиафо – 6:2, 6:2. В полуфинале Янник разобрался с немцем Зверевым – 6:3, 7:6. Серия побед итальянца достигла 11 встреч.

Личные встречи

Итальянец доминирует в очных противостояниях, четыре победы в четырех матчах, причем Лехечка не сумел взять ни одно партии. Спортсмены дважды играли на харде, два матча прошло на грунте.

Прогноз

Судя по котировкам, букмекеры не сомневаются в победе итальянского теннисиста. Лехечка играет против неудобного соперника, но будет мотивирован, учитывая, что на кону титул.

В предстоящем финале может завязаться интересная борьба, но я думаю, что Синнер сможет диктовать свои условия. Поставлю на успех итальянца с форой -4,5 гейма за 1,61.

Прогноз Sport.ua
Иржи Легечка
29.03.2026 -
22:00
Янник Синнер
Фора Синнера (-4.5) 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ангелина Калинина – Ласаро Гарсия. Прогноз на финал WTA 125 в Дубровнике
Нива Тернополь – Пробой. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
NAVI – Vitality. Прогноз и анонс на гранд-финал BLAST Open Rotterdam
Иржи Легечка Янник Синнер ATP Майами прогнозы прогнозы на теннис
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Футбол | 28 марта 2026, 16:25 60
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем

Киевляне уступили со счетом 0:1

Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Футбол | 29 марта 2026, 08:23 11
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением

Президент УАФ поздравил команду с выходом на Евро

Всерьез огорчил Лунина. Арбелоа принял важное решение в Реале
Футбол | 29.03.2026, 10:05
Всерьез огорчил Лунина. Арбелоа принял важное решение в Реале
Всерьез огорчил Лунина. Арбелоа принял важное решение в Реале
Матч прерывали из-за сирен. Завацкая вышла в финал отбора WTA 250 в Боготе
Теннис | 29.03.2026, 05:10
Матч прерывали из-за сирен. Завацкая вышла в финал отбора WTA 250 в Боготе
Матч прерывали из-за сирен. Завацкая вышла в финал отбора WTA 250 в Боготе
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Футбол | 29.03.2026, 09:17
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
28.03.2026, 20:07 3
Футбол
ВИДЕО. Жена Лионеля Месси показала идеальную фигуру дома
ВИДЕО. Жена Лионеля Месси показала идеальную фигуру дома
28.03.2026, 08:53 1
Футбол
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
29.03.2026, 00:40 42
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
27.03.2026, 17:15 80
Футбол
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
28.03.2026, 08:52 5
Футбол
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 57
Футбол
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 31
Футбол
