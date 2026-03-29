  4. Роберт Санчес лидирует в топ-5 лигах по необычному для вратаря показателю
29 марта 2026, 14:56 | Обновлено 29 марта 2026, 14:57
Роберт Санчес лидирует в топ-5 лигах по необычному для вратаря показателю

В активе голкипера Челси 5 созданных голевых моментов в текущем сезоне АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Санчес

28-летний испанский вратарь Челси Роберт Санчес лидирует в сезоне 2025/26 в топ-5 лигах по количеству созданных голкиперами голевых моментов.

В активе испанца пять подобных действий в текущем сезоне АПЛ.

На один созданный голевой момент меньше у другого вратаря клуба Премьер-лиги, а именно Робин Руфс из Сандерленда (4).

Еще 7 голкиперов топ-5 лиг имеют в своем активе по 3 созданных голевых момента.

Вратари с наибольшим количеством созданных голевых моментов в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26

  • 5 – Роберт Санчес (Челси)
  • 4 – Робин Руфс (Сандерленд)
  • 3 – Иньяки Пенья (Барселона, Эльче)
  • 3 – Мори Диау (Гавр)
  • 3 – Александер Нюбель (Штутгарт)
  • 3 – Финн Домен (Аугсбург)
  • 3 – Камил Грабаро (Вольфсбург)
  • 3 – Алекс Ремиро (Реал Сосьедад)
  • 3 – Давид Райя (Арсенал)
Бунт против тактики. Палмер готов уйти из Челси, среди вариантов топ-клубы
Всерьез огорчил Лунина. Арбелоа принял важное решение в Реале
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Футбол | 29 марта 2026, 08:45 12
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины

У тренера контракт до лета 2026 года

Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Теннис | 28 марта 2026, 17:27 20
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике

Ангелина в трех сетах одолела Тамару Зиданшек и вышла в финал WTA 125 в Хорватии

Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Футбол | 29.03.2026, 09:17
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Бокс | 28.03.2026, 15:44
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Украина U-19 вышла на ЧЕ-2026, Динамо проиграло спарринг, золото Свичкаря
Футбол | 29.03.2026, 11:59
Украина U-19 вышла на ЧЕ-2026, Динамо проиграло спарринг, золото Свичкаря
Украина U-19 вышла на ЧЕ-2026, Динамо проиграло спарринг, золото Свичкаря
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2026, 23:22 5
Теннис
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
27.03.2026, 13:30 73
Футбол
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
28.03.2026, 20:07 3
Футбол
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
27.03.2026, 20:56 45
Футбол
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 31
Футбол
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 57
Футбол
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 11
Футбол
ВИДЕО. Жена Лионеля Месси показала идеальную фигуру дома
ВИДЕО. Жена Лионеля Месси показала идеальную фигуру дома
28.03.2026, 08:53 1
Футбол
