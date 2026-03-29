Роберт Санчес лидирует в топ-5 лигах по необычному для вратаря показателю
В активе голкипера Челси 5 созданных голевых моментов в текущем сезоне АПЛ
28-летний испанский вратарь Челси Роберт Санчес лидирует в сезоне 2025/26 в топ-5 лигах по количеству созданных голкиперами голевых моментов.
В активе испанца пять подобных действий в текущем сезоне АПЛ.
На один созданный голевой момент меньше у другого вратаря клуба Премьер-лиги, а именно Робин Руфс из Сандерленда (4).
Еще 7 голкиперов топ-5 лиг имеют в своем активе по 3 созданных голевых момента.
Вратари с наибольшим количеством созданных голевых моментов в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26
- 5 – Роберт Санчес (Челси)
- 4 – Робин Руфс (Сандерленд)
- 3 – Иньяки Пенья (Барселона, Эльче)
- 3 – Мори Диау (Гавр)
- 3 – Александер Нюбель (Штутгарт)
- 3 – Финн Домен (Аугсбург)
- 3 – Камил Грабаро (Вольфсбург)
- 3 – Алекс Ремиро (Реал Сосьедад)
- 3 – Давид Райя (Арсенал)
Most chances created by goalkeepers in Europe's top five leagues this season. 🧤 https://t.co/MonvmiitBT pic.twitter.com/tUvxKVBOTy— Squawka (@Squawka) March 29, 2026
