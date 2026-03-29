Роберт Санчес лидирует в топ-5 лигах по необычному для вратаря показателю

28-летний испанский вратарь Челси Роберт Санчес лидирует в сезоне 2025/26 в топ-5 лигах по количеству созданных голкиперами голевых моментов.

В активе испанца пять подобных действий в текущем сезоне АПЛ.

На один созданный голевой момент меньше у другого вратаря клуба Премьер-лиги, а именно Робин Руфс из Сандерленда (4).

Еще 7 голкиперов топ-5 лиг имеют в своем активе по 3 созданных голевых момента.

Вратари с наибольшим количеством созданных голевых моментов в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26

5 – Роберт Санчес (Челси)

4 – Робин Руфс (Сандерленд)

3 – Иньяки Пенья (Барселона, Эльче)

3 – Мори Диау (Гавр)

3 – Александер Нюбель (Штутгарт)

3 – Финн Домен (Аугсбург)

3 – Камил Грабаро (Вольфсбург)

3 – Алекс Ремиро (Реал Сосьедад)

3 – Давид Райя (Арсенал)