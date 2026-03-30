Маркевич назвал четырёх футболистов, которые необходимы сборной Украины
Команда Реброва проиграла 1:3
Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич считает, что кадровые проблемы стали причиной поражения «сине-жёлтых» в матче против сборной Швеции со счётом 1:3.
– Сейчас уже точно можно сказать, что наши кадровые потери не удалось восполнить в полной мере?
– Конечно. У нас и так мало футболистов высокого уровня, а Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Артем Довбик – это игроки серьезного уровня.
26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.
Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.
