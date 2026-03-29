Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Руха забил гол и отдал ассист за сборную Кыргызстана
Международные товарищеские матчи
Кыргызстан
28.03.2026 16:00 – FT 2 : 5
Мадагаскар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
29 марта 2026, 14:39 | Обновлено 29 марта 2026, 14:40
Игрок Руха забил гол и отдал ассист за сборную Кыргызстана

Бекназ Алмазбеков создал проблемы сборной Мадагаскара

Бекназ Алмазбеков

Сборная Кыргызстана в Турции сыграла товарищеский матч с Мадагаскаром, в котором потерпела поражение со счетом 2:5.

В матче принял участие вингер львовского «Руха» Бекназ Алмазбеков.

20-летний футболист вышел на поле во втором тайме и на 58-й минуте реализовал пенальти, а еще через четыре минуты отдал ассист на Кочконбаева. После этого счет стал 2:4 в пользу мадагаскарцев, но на полноценный камбэк кыргызстанцев все же не хватило.

Товарищеский матч

Кыргызстан – Мадагаскар – 2:5

Голы: Алмазбеков, 58, Кочконбаев, 62 – Рандрианантенаина, 5, Фонтен, 15, Кадди, 24, 78, Кутюрье, 42

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Warren Caddy (Мадагаскар).
62’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Кыргызстан.
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Бекназ Алмазбеков (Кыргызстан).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Clement Couturier (Мадагаскар).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Warren Caddy (Мадагаскар).
17’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Мадагаскар.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Arnaud Randrianantenaina (Мадагаскар).
сборная Кыргызстана по футболу сборная Мадагаскара по футболу Бекназ Алмазбеков товарищеские матчи Рух Львов видео голов и обзор
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем