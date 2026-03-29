Игрок Руха забил гол и отдал ассист за сборную Кыргызстана
Бекназ Алмазбеков создал проблемы сборной Мадагаскара
Сборная Кыргызстана в Турции сыграла товарищеский матч с Мадагаскаром, в котором потерпела поражение со счетом 2:5.
В матче принял участие вингер львовского «Руха» Бекназ Алмазбеков.
20-летний футболист вышел на поле во втором тайме и на 58-й минуте реализовал пенальти, а еще через четыре минуты отдал ассист на Кочконбаева. После этого счет стал 2:4 в пользу мадагаскарцев, но на полноценный камбэк кыргызстанцев все же не хватило.
Товарищеский матч
Кыргызстан – Мадагаскар – 2:5
Голы: Алмазбеков, 58, Кочконбаев, 62 – Рандрианантенаина, 5, Фонтен, 15, Кадди, 24, 78, Кутюрье, 42
