Без трансляции. ЛНЗ проводит товарищеский матч с Эпицентром
Поединок состоится 29 марта в 14:00
В воскресенье, 29 марта, на учебно-тренировочной базе «Конча-Заспа» состоится товарищеский матч между ЛНЗ и «Эпицентром». Команды заполняют паузу в чемпионате, вызванную матчами сборных.
ЛНЗ лидирует в турнирной таблице УПЛ. В предыдущем туре команда со счетом 2:1 на выезде обыграла «Рух».
«Эпицентр» в своем предыдущем матче в УПЛ со счетом 1:2 проиграл «Кривбассу». В турнирной таблице команда Сергея Нагорняка идет на 13-м масте.
ЛНЗ и «Эпицентр» последний раз встречались в матче УПЛ, который прошел 21 февраля. Поединок завершился победой черкасского клуба со счетом 2:0.
Товарищеский матч. 29 марта, УТБ «Конча-Заспа». 14:00
ЛНЗ – «Эпицентр»
Трансляция матча не запланирована
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
