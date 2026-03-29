Без трансляции. ЛНЗ проводит товарищеский матч с Эпицентром

В воскресенье, 29 марта, на учебно-тренировочной базе «Конча-Заспа» состоится товарищеский матч между ЛНЗ и «Эпицентром». Команды заполняют паузу в чемпионате, вызванную матчами сборных.

ЛНЗ лидирует в турнирной таблице УПЛ. В предыдущем туре команда со счетом 2:1 на выезде обыграла «Рух».

«Эпицентр» в своем предыдущем матче в УПЛ со счетом 1:2 проиграл «Кривбассу». В турнирной таблице команда Сергея Нагорняка идет на 13-м масте.

ЛНЗ и «Эпицентр» последний раз встречались в матче УПЛ, который прошел 21 февраля. Поединок завершился победой черкасского клуба со счетом 2:0.

Товарищеский матч. 29 марта, УТБ «Конча-Заспа». 14:00

Трансляция матча не запланирована