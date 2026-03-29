Соперник Шахтера в ЛК трижды выходил победителем в 1/4 финала еврокубков

29 марта 2026, 10:34 | Обновлено 29 марта 2026, 10:35
Getty Images/Global Images Ukraine

Соперник донецкого Шахтера в четвертьфинале Лиги конференций нидерландский АЗ в седьмой раз в своей истории добрался до данной стадии в еврокубках.

В предыдущих шести попытках трижды нидерландцам удалось выйти победителями противостояний: в сезоне 1980/81 в Кубке УЕФА была одержана победа над Локереном, в сезоне 2004/05 в том же турнире – над Вильярреалом, в сезоне 2022/23 в Лиге конференций – над Лидером конференций.

Также трижды АЗ проигрывал в четвертьфиналах: в сезоне 2006/07 в Кубке УЕФА Вердеру, в сезоне 2011/12 в Лиге Европы – Валенсии, в сезоне 2013/14 в Лиге Европы – Бенфике.

АЗ на стадии четвертьфиналов еврокубков

  • 1980/81: КУ, АЗ – Локерен – 2:0–0:1
  • 2004/05: КУ, АЗ – Вильярреал – 1:1–2:1
  • 2006/07: КУ, АЗ – Вердер – 0:0–1:4
  • 2011/12: ЛЕ, АЗ – Валенсия – 2:1–0:4
  • 2013/14: ЛЕ, АЗ – Бенфика – 0:1–0:2
  • 2022/23: ЛК, АЗ – Андерлехт – 0:2–2:0 (4:1 – по пен.)
  • 2025/26: ЛК, АЗ – Шахтер
