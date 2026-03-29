Соперник Шахтера в ЛК трижды выходил победителем в 1/4 финала еврокубков

Соперник донецкого Шахтера в четвертьфинале Лиги конференций нидерландский АЗ в седьмой раз в своей истории добрался до данной стадии в еврокубках.

В предыдущих шести попытках трижды нидерландцам удалось выйти победителями противостояний: в сезоне 1980/81 в Кубке УЕФА была одержана победа над Локереном, в сезоне 2004/05 в том же турнире – над Вильярреалом, в сезоне 2022/23 в Лиге конференций – над Лидером конференций.

Также трижды АЗ проигрывал в четвертьфиналах: в сезоне 2006/07 в Кубке УЕФА Вердеру, в сезоне 2011/12 в Лиге Европы – Валенсии, в сезоне 2013/14 в Лиге Европы – Бенфике.

