Соперник Шахтера в ЛК трижды выходил победителем в 1/4 финала еврокубков
Вспомним все матчи АЗ на стадии 1/4 финала европейских турниров
Соперник донецкого Шахтера в четвертьфинале Лиги конференций нидерландский АЗ в седьмой раз в своей истории добрался до данной стадии в еврокубках.
В предыдущих шести попытках трижды нидерландцам удалось выйти победителями противостояний: в сезоне 1980/81 в Кубке УЕФА была одержана победа над Локереном, в сезоне 2004/05 в том же турнире – над Вильярреалом, в сезоне 2022/23 в Лиге конференций – над Лидером конференций.
Также трижды АЗ проигрывал в четвертьфиналах: в сезоне 2006/07 в Кубке УЕФА Вердеру, в сезоне 2011/12 в Лиге Европы – Валенсии, в сезоне 2013/14 в Лиге Европы – Бенфике.
АЗ на стадии четвертьфиналов еврокубков
- 1980/81: КУ, АЗ – Локерен – 2:0–0:1
- 2004/05: КУ, АЗ – Вильярреал – 1:1–2:1
- 2006/07: КУ, АЗ – Вердер – 0:0–1:4
- 2011/12: ЛЕ, АЗ – Валенсия – 2:1–0:4
- 2013/14: ЛЕ, АЗ – Бенфика – 0:1–0:2
- 2022/23: ЛК, АЗ – Андерлехт – 0:2–2:0 (4:1 – по пен.)
- 2025/26: ЛК, АЗ – Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч пообщался с журналистами после матча Первой лиги Украины
Британец хладнокровно финишировал представителя США в пятом раунде