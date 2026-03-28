  4. ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
28 марта 2026, 22:46 |
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины

Голкипер Реала опубликовал новое фото во время паузы на матчи сборных

Instagram. Андрей Лунин

Голкипер «Реала» Андрей Лунин, который не попал в заявку сборной Украины на матчи против Швеции и Албании, показал, как проводит время во время международной паузы.

Вратарь опубликовал свежее сторис в Instagram, где отдыхает в сауне. На фоне решения тренерского штаба не вызывать его в национальную команду этот пост сразу привлек внимание болельщиков.

В то же время Лунин продолжает работать в составе «Реала», поддерживая форму на тренировках во время паузы на матчи сборных.

По информации СМИ, отсутствие голкипера в заявке сборной Украины было связано с техническим решением тренерского штаба во главе с Сергеем Ребровым, в частности из-за недостатка игровой практики в клубе.

Похоже, Андрей использует этот период для восстановления, перезагрузки и подготовки к решающему отрезку сезона в Мадриде.

Максим Лапченко Источник: Instagram
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции

Ребров проиграл 10-й матч на посту тренера сборной Украины. У кого больше?
Ребров проиграл 10-й матч на посту тренера сборной Украины. У кого больше?

Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
BekXan
Донатити сподіваюсь не треба на його переживання?
inflicted
Здається, він єдиний, хто сказав своє фе Реброву. І правильно зробив
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
Забарный принял резонансное решение после фиаско Украины от Швеции
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Майами
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
