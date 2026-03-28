ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины

Голкипер «Реала» Андрей Лунин, который не попал в заявку сборной Украины на матчи против Швеции и Албании, показал, как проводит время во время международной паузы.

Вратарь опубликовал свежее сторис в Instagram, где отдыхает в сауне. На фоне решения тренерского штаба не вызывать его в национальную команду этот пост сразу привлек внимание болельщиков.

В то же время Лунин продолжает работать в составе «Реала», поддерживая форму на тренировках во время паузы на матчи сборных.

По информации СМИ, отсутствие голкипера в заявке сборной Украины было связано с техническим решением тренерского штаба во главе с Сергеем Ребровым, в частности из-за недостатка игровой практики в клубе.

Похоже, Андрей использует этот период для восстановления, перезагрузки и подготовки к решающему отрезку сезона в Мадриде.