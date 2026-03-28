ФОТО. Это футбольная команда, которая играет все свои матчи завтра

Клуб с крупнейшего острова Французской Полинезии дебютирует в первом сезоне OFC Pro League – первой профессиональной лиге Океании. Из-за расположения по другую сторону международной линии смены дат команда каждый раз, отправляясь на матч, фактически перемещается на день вперед, а возвращаясь домой – приезжает вчера.

Все соперники «Таити Юнайтед» находятся к западу от Таити – в Австралии, Новой Зеландии, Фиджи, Папуа - Новой Гвинее, на Соломоновых островах и в Вануату. Например, Фиджи находятся примерно в 3200 км, но опережают Таити на 22 часа.

Из-за огромных расстояний игры проходят в формате туровых циклов, где команды собираются в одном месте и проводят по два матча. При этом у «Таити Юнайтед» нет домашних встреч, поэтому клуб постоянно живет в перелетах и буквально прыгает по календарю.

К концу сезона команда преодолеет около 48 тысяч км и проведет почти неделю в дороге.

Несмотря на сложнейшую логистику, участие в турнире стало историческим моментом для футбола Французской Полинезии. Это первая профессиональная команда Таити в любом виде спорта.

Главный тренер Самуэль Гарсия отметил, что проект открывает новый путь для молодых игроков, которым теперь не нужно уезжать в Европу, чтобы стать профессионалами.

После первых побед в турнире клуб уже начал завоевывать популярность дома, а первый домашний матч в лиге планируется не раньше 2028 года.