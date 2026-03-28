28 марта 2026, 22:45
Неймар принял небывалое решение по игре в футбол. Все ради ЧМ-2026

Бразилец не будет играть в гостевых матчах

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар принял решение не участвовать в выездных матчах своей команды до лета 2026 года, сообщает издание Marca.

По информации источника, 34-летний футболист боится получить травму и пропустить чемпионат мира 2026 года, поэтому сделает акцент на выступлениях в домашних матчах.

До ЧМ-2026 «Сантос» успеет провести 7 матчей на домашней арене.

В 2026 году Неймар провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, почему не вызвал Неймара.

Дмитрий Вус Источник: Marca
