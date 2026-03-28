Пятая попытка. Сборная Украины никогда не побеждала 31 марта
В предыдущих четырех матчах этого дня украинская команда добыла три ничьих при одном поражении
Сборная Украины никогда в своей истории не выигрывала матчи, сыгранные 31 марта.
В четырех поединках этой даты, когда соперниками были сборные Исландии, Македонии, Латвии и Казахстана, было зафиксировано три ничьих с одинаковым счетом 1:1 и одно поражение (0:1 от Македонии).
Прервать безвыигрышную серию матчей, сыгранных 31 марта, сборная Украины попытается в этом году, когда в товарищеском матче сыграет против сборной Албании.
Матчи сборной Украины, сыгранные 31 марта
- 31.03.2021, ЧМ (квал.), Киев, Украина – Казахстан – 1:1 (Яремчук)
- 31.03.2015, ТМ, Львов, Украина – Латвия – 1:1 (Ярмоленко)
- 31.03.2004, ТМ, Скопье, Македония – Украина – 1:0
- 31.03.1999, ЧЕ (квал.), Киев, Украина – Исландия – 1:1 (Ващук)
