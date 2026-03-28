Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пятая попытка. Сборная Украины никогда не побеждала 31 марта
Пятая попытка. Сборная Украины никогда не побеждала 31 марта

В предыдущих четырех матчах этого дня украинская команда добыла три ничьих при одном поражении

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины никогда в своей истории не выигрывала матчи, сыгранные 31 марта.

В четырех поединках этой даты, когда соперниками были сборные Исландии, Македонии, Латвии и Казахстана, было зафиксировано три ничьих с одинаковым счетом 1:1 и одно поражение (0:1 от Македонии).

Прервать безвыигрышную серию матчей, сыгранных 31 марта, сборная Украины попытается в этом году, когда в товарищеском матче сыграет против сборной Албании.

Матчи сборной Украины, сыгранные 31 марта

  • 31.03.2021, ЧМ (квал.), Киев, Украина – Казахстан – 1:1 (Яремчук)
  • 31.03.2015, ТМ, Львов, Украина – Латвия – 1:1 (Ярмоленко)
  • 31.03.2004, ТМ, Скопье, Македония – Украина – 1:0
  • 31.03.1999, ЧЕ (квал.), Киев, Украина – Исландия – 1:1 (Ващук)
сборная Украины по футболу Украина - Албания сборная Албании по футболу статистика
Сергей Турчак
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Михайло Марушко
Вітаю. Підкажіть, навіщо утримувати цих усіх дармоїдів ще ЦІЛИХ П'ЯТЬ ДНІВ? Ці кошти на ДОНАТ+ЗОБОВ'ЯЗАТИ ЩЕ ВСІХ ДАРМОЇДІВ ТАКОЖ ЗАДОНАТИТИ З ВЛАСНОЇ КИШЕНІ.
Ответить
0
ona_proigraet
та какая разница. Мы вылетели. а эти игры с нынешним тренером вообще не имеют смысла.   Новый тренер будет строить свою команду. Даже смотреть не буду, убил ребров
 настроение на несколько дней
Ответить
0
Болела
Та так пох...й вже . Якщо чесно..
Ответить
0
COBA
Проблема не в датах, а головах)))
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем