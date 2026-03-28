Пятая попытка. Сборная Украины никогда не побеждала 31 марта

Сборная Украины никогда в своей истории не выигрывала матчи, сыгранные 31 марта.

В четырех поединках этой даты, когда соперниками были сборные Исландии, Македонии, Латвии и Казахстана, было зафиксировано три ничьих с одинаковым счетом 1:1 и одно поражение (0:1 от Македонии).

Прервать безвыигрышную серию матчей, сыгранных 31 марта, сборная Украины попытается в этом году, когда в товарищеском матче сыграет против сборной Албании.

Матчи сборной Украины, сыгранные 31 марта