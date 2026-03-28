  Экс-арбитр ФИФА: «Сборную должен возглавлять украинец»
28 марта 2026, 20:54 | Обновлено 28 марта 2026, 20:59
Экс-арбитр ФИФА: «Сборную должен возглавлять украинец»

Пора подумать о замене Сергею Реброву

28 марта 2026, 20:54 | Обновлено 28 марта 2026, 20:59
663
2 Comments
Экс-арбитр ФИФА: «Сборную должен возглавлять украинец»
У главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва действующий контракт с УАФ до 30 июня 2026 года. Поскольку наши футболисты не пробились в финальную часть ЧМ, то вряд ли наставнику предложат пролонгировать соглашение.

Бывший арбитр ФИФА, авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто может заменить Сергея Реброва в случае отставки.

«Я считаю, что это должен быть украинский специалист, который осведомлен о наших реалиях, ментальности. Конечно, надо, чтобы это был именитый наставник, харазматический, сильный мотиватор, который бы пользовался авторитетом у футболистов.

К сожалению, Сергей Ребров в технической зоне во время матчей лишен эмоций и это не идет на пользу подопечным. Возможно, поэтому они действуют монотонно, без вспышек активности, часто безвольно.

Сейчас актуально приглашение специалиста типа Виталия Кварцяного, но он уже давно не практикует. Приходится констатировать, что те тренеры, которые работают с отечественными командами, необходимыми качествами не обладают. Вот почему, пожалуй, есть смысл пригласить Юрия Вернидуба, футболистов команд, которые он возглавлял, часто называли мужиками за бойцовский нрав. Правда, Вернидуб сейчас работает в Азербайджане, но думаю, что он бы не отказался возглавить сборную. Это ведь мечта каждого тренера».

Ранее Александр Алиев назвал виновных после провала сборной Украины.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
ona_proigraet
ага, еще скажите, что он хорошо владел украинским языком. Типа патриот. Болельщикам интересна игра сборной, или чтобы тренер разговаривал на красивом литературном?
Нам нужен профи-тренер в сборную, пох на каком языке он говорит и какая у него национальность
and vik
Йовічевіч
