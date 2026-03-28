Сборная УКРАИНЫ28 марта 2026, 20:02 |
Рекорд сборной Украины 2019 года не будет повторен в 2026 году
Только в одном календарном году украинская национальная команда не проиграла ни одной игры
Сборная Украины уже в первом матче 2026 года потерпела поражение.
Это означает, что рекорд 2019 года, в котором не проиграли ни одной игры, в текущем году не будет повторен.
На этот счет вспомним, какое количество матчей сборная Украины проиграла в каждом календарном году.
Поражения сборной Украины в игровое время в каждом календарном году
- 2026 – 1 (Швеция)
- 2025 – 4 (Бельгия, Канада, Франция (дважды))
- 2024 – 4 (Польша, Румыния, Албания, Чехия)
- 2023 – 2 (Англия, Италия)
- 2022 – 2 (Уэльс, Шотландия)
- 2021 – 3 (Нидерланды, Австрия, Англия)
- 2020 – 6 (Испания, Германия (дважды), Франция, Польша, Швейцария)
- 2019 – 0
- 2018 – 1 (Словакия)
- 2017 – 4 (Хорватия (дважды), Мальта, Исландия)
- 2016 – 3 (Германия, Северная Ирландия, Польша)
- 2015 – 2 (Испания (дважды))
- 2014 – 1 (Словакия)
- 2013 – 1 (Франция)
- 2012 – 5 (Австрия, Турция, Франция, Англия, Черногория)
- 2011 – 5 (Италия, Франция, Швеция, Уругвай, Чехия)
- 2010 – 1 (Бразилия)
- 2009 – 3 (Англия, Турция, Греция)
- 2008 – 1 (Нидерланды)
- 2007 – 4 (Франция, Италия, Шотландия, Литва)
- 2006 – 3 (Испания, Италия (дважды))
- 2005 – 1 (Турция)
- 2004 – 3 (Македония, Франция, Англия)
- 2003 – 4 (Дания, Греция, Румыния, Испания)
- 2002 – 4 (Япония, Румыния, Белоруссия, Иран)
- 2001 – 3 (Румыния, Кипр, Германия)
- 2000 – 2 (Англия, Польша)
- 1999 – 1 (Словения)
- 1998 – 1 (Польша)
- 1997 – 2 (Германия, Хорватия)
- 1996 – 2 (Турция, Португалия)
- 1995 – 4 (Италия (дважды), Словения, Турция)
- 1994 – 4 (Израиль, Литва, Южная Корея (дважды))
- 1993 – 2 (Хорватия, Мексика)
- 1992 – 2 (Венгрия (дважды))
