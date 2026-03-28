  Рекорд сборной Украины 2019 года не будет повторен в 2026 году
28 марта 2026, 20:02
Рекорд сборной Украины 2019 года не будет повторен в 2026 году

Только в одном календарном году украинская национальная команда не проиграла ни одной игры

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины уже в первом матче 2026 года потерпела поражение.

Это означает, что рекорд 2019 года, в котором не проиграли ни одной игры, в текущем году не будет повторен.

На этот счет вспомним, какое количество матчей сборная Украины проиграла в каждом календарном году.

Поражения сборной Украины в игровое время в каждом календарном году

  • 2026 – 1 (Швеция)
  • 2025 – 4 (Бельгия, Канада, Франция (дважды))
  • 2024 – 4 (Польша, Румыния, Албания, Чехия)
  • 2023 – 2 (Англия, Италия)
  • 2022 – 2 (Уэльс, Шотландия)
  • 2021 – 3 (Нидерланды, Австрия, Англия)
  • 2020 – 6 (Испания, Германия (дважды), Франция, Польша, Швейцария)
  • 2019 – 0
  • 2018 – 1 (Словакия)
  • 2017 – 4 (Хорватия (дважды), Мальта, Исландия)
  • 2016 – 3 (Германия, Северная Ирландия, Польша)
  • 2015 – 2 (Испания (дважды))
  • 2014 – 1 (Словакия)
  • 2013 – 1 (Франция)
  • 2012 – 5 (Австрия, Турция, Франция, Англия, Черногория)
  • 2011 – 5 (Италия, Франция, Швеция, Уругвай, Чехия)
  • 2010 – 1 (Бразилия)
  • 2009 – 3 (Англия, Турция, Греция)
  • 2008 – 1 (Нидерланды)
  • 2007 – 4 (Франция, Италия, Шотландия, Литва)
  • 2006 – 3 (Испания, Италия (дважды))
  • 2005 – 1 (Турция)
  • 2004 – 3 (Македония, Франция, Англия)
  • 2003 – 4 (Дания, Греция, Румыния, Испания)
  • 2002 – 4 (Япония, Румыния, Белоруссия, Иран)
  • 2001 – 3 (Румыния, Кипр, Германия)
  • 2000 – 2 (Англия, Польша)
  • 1999 – 1 (Словения)
  • 1998 – 1 (Польша)
  • 1997 – 2 (Германия, Хорватия)
  • 1996 – 2 (Турция, Португалия)
  • 1995 – 4 (Италия (дважды), Словения, Турция)
  • 1994 – 4 (Израиль, Литва, Южная Корея (дважды))
  • 1993 – 2 (Хорватия, Мексика)
  • 1992 – 2 (Венгрия (дважды))
