Роберто МАРТИНЕС: «Будут говорить или о погоде, или о Роналду»

Главный тренер национальной сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о легендарном нападающем саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Мы должны принять тот факт, что вокруг него всегда ведутся дискуссии, потому что Роналду — уникальный, исторический кумир, изменивший футбол. Зайдите в лифт, и там будут говорить либо о погоде, либо о Роналду. У каждого есть свое мнение, но оно основано на восприятии Роналду в конкретный момент. Самая большая ошибка – не анализировать его сегодняшнее состояние. После Евро говорили: «Португалия не выиграла из-за Криштиану». Мы выиграем Лигу наций – и уже спрашивают: «Что будет с Португалией, когда Роналду завершит карьеру?».

Я всегда думал, что у игрока сначала завершает карьеру тело, но на самом деле – голова. Голова Криштиану не приняла этого решения ни в 40, ни в 41 год. Топ-игрок – это не только талант, но и ментальность и стабильность. Он уже не тот вингер, который играл за «Манчестер Юнайтед» или «Реал», сейчас он действует как форвард в штрафной площади. Мы зависим от него: он создает пространство и забивает.

Его последние три года в национальной команде – это результат ежедневной работы: 25 голов в 30 матчах. Я оцениваю талант, опыт и отношение игрока здесь и сейчас, а решения принимаются на поле, а не в кабинетах».