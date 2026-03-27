ФОТО. Криштиану Роналду вернулся после травмы – первые кадры
Роналду завершил реабилитацию
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о возвращении к тренировкам после травмы, опубликовав новые фото в своих соцсетях.
Футболист дал понять, что уже работает на поле, сопроводив публикацию короткой, но показательной подписью, фактически уведомив фанатов о своем возвращении.
Как известно, ранее Роналду получил повреждение и некоторое время находился в Мадрид, где проходил процесс восстановления. Именно там он работал над возвращением к оптимальной форме.
Теперь португалец постепенно возвращается к тренировочному процессу, что является позитивным сигналом как для его клуба, так и для болельщиков.
Таким образом, Роналду дал понять: этап восстановления позади, и он готов снова выходить на поле.
