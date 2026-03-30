Легенда Шахтера дерзко ответил на вопрос, или помог бы Ярмоленко сборной

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей поделился впечатлениями от матча «сине-желтых» против Швеции в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026, который завершился поражением со счетом 1:3.

«Честно говоря, надеялся на большее, а то, что увидел… Разочаровался. Можно много чего наговорить, но я считаю, что мы провалили эту игру. У меня сложилось впечатление, что наши футболисты вышли просто постоять на поле. Я не увидел желания победить.

Ярмоленко, Степаненко, Малиновский или кто-то еще – не помогли бы в этой ситуации. Нужно копать гораздо глубже», – отметил Воробей.