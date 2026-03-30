  4. Легенда Шахтера дерзко ответил на вопрос, или помог бы Ярмоленко сборной
30 марта 2026, 07:22
Легенда Шахтера дерзко ответил на вопрос, или помог бы Ярмоленко сборной

Воробей – о поражении от Швеции

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Воробей

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей поделился впечатлениями от матча «сине-желтых» против Швеции в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026, который завершился поражением со счетом 1:3.

«Честно говоря, надеялся на большее, а то, что увидел… Разочаровался. Можно много чего наговорить, но я считаю, что мы провалили эту игру. У меня сложилось впечатление, что наши футболисты вышли просто постоять на поле. Я не увидел желания победить.

Ярмоленко, Степаненко, Малиновский или кто-то еще – не помогли бы в этой ситуации. Нужно копать гораздо глубже», – отметил Воробей.

По теме:
Белик раскрыл главную проблему сборной Украины против Швеции
Нагельсманн объяснил вызов вингера Галатасарая в сборную Германии
ФОТО. Жена футболиста Шахтера устроила сюрприз на день рождения
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Футбол | 29 марта 2026, 19:20 2
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды

Накануне матча Крушинский получил травму

Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Футбол | 29 марта 2026, 16:15 58
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов

Представители СМИ проанализировали работу наставника нашей национальной команды

В сборной Германии определили основного голкипера на чемпионат мира 2026
Футбол | 30.03.2026, 05:22
В сборной Германии определили основного голкипера на чемпионат мира 2026
В сборной Германии определили основного голкипера на чемпионат мира 2026
Милевский публично уничтожил Цыганкова и Ваната
Футбол | 29.03.2026, 23:55
Милевский публично уничтожил Цыганкова и Ваната
Милевский публично уничтожил Цыганкова и Ваната
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Футбол | 29.03.2026, 08:23
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Популярные новости
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
28.03.2026, 09:28 8
Футбол
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
28.03.2026, 08:04 16
Футбол
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
29.03.2026, 09:53 6
Авто/мото
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
30.03.2026, 07:10 17
Футбол
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2026, 23:22 5
Теннис
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
29.03.2026, 13:25 27
Теннис
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
29.03.2026, 08:02
Футбол
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
28.03.2026, 20:07 3
Футбол
