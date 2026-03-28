Для поддержания формы. Верес и Кудровка проводят контрольный матч
Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» 28 марта в 15:00
В субботу, 28 марта, «Верес» на своем поле сыграет товарищеский матч с ФК «Кудровка». По договоренности сторон поединок пройдет в закрытом режиме. Трансляция не запланирована.
В матче предыдущего тура УПЛ «Верес» на своем поле со счетом 0:1 проиграл «Колосу». В турнирной таблице «Верес» идет на 11-й позиции.
«Кудровка» уже провела один товарищеский матч во время международной паузы. Команда Василия Баранова со счетом 4:2 обыграла луганскую «Зарю».
Товарищеский матч. 28 марта, Ровно, стадион «Авангард». 15:00
«Верес» (Ровно) – ФК «Кудровка»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые в матче лидеров группы забили три мяча в ворота соперников
С тренером не будут продлевать контракт