Для поддержания формы. Верес и Кудровка проводят контрольный матч

В субботу, 28 марта, «Верес» на своем поле сыграет товарищеский матч с ФК «Кудровка». По договоренности сторон поединок пройдет в закрытом режиме. Трансляция не запланирована.

В матче предыдущего тура УПЛ «Верес» на своем поле со счетом 0:1 проиграл «Колосу». В турнирной таблице «Верес» идет на 11-й позиции.

«Кудровка» уже провела один товарищеский матч во время международной паузы. Команда Василия Баранова со счетом 4:2 обыграла луганскую «Зарю».

Товарищеский матч. 28 марта, Ровно, стадион «Авангард». 15:00

«Верес» (Ровно) – ФК «Кудровка»

Трансляция матча не запланирована