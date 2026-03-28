Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Для поддержания формы. Верес и Кудровка проводят контрольный матч
Украина. Премьер лига
28 марта 2026, 14:08 |
15
0

Для поддержания формы. Верес и Кудровка проводят контрольный матч

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» 28 марта в 15:00

28 марта 2026, 14:08 |
15
0
Для поддержания формы. Верес и Кудровка проводят контрольный матч
НК Верес

В субботу, 28 марта, «Верес» на своем поле сыграет товарищеский матч с ФК «Кудровка». По договоренности сторон поединок пройдет в закрытом режиме. Трансляция не запланирована.

В матче предыдущего тура УПЛ «Верес» на своем поле со счетом 0:1 проиграл «Колосу». В турнирной таблице «Верес» идет на 11-й позиции.

«Кудровка» уже провела один товарищеский матч во время международной паузы. Команда Василия Баранова со счетом 4:2 обыграла луганскую «Зарю».

Товарищеский матч. 28 марта, Ровно, стадион «Авангард». 15:00

«Верес» (Ровно) – ФК «Кудровка»

Трансляция матча не запланирована

товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Верес Ровно Кудровка Верес - Кудровка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
27.03.2026, 07:57 10
Футбол
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 82
Футбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 11
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
27.03.2026, 06:23 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал сборную Украины, Бенфику и Фенербахче
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал сборную Украины, Бенфику и Фенербахче
26.03.2026, 19:09 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем