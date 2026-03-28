Новости для Лунина. Проблемы Куртуа оказались серьезнее, чем предполагалось

У бельгийского вратаря «Реала» Тибо Куртуа проблемы с мышцами оказались более серьезными, чем предполагалось изначально, что может повлиять на время его восстановления.

После матча Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» первы номер королевского клуба прошел углубленное медицинское обследование, по итогам которого была диагностирована мышечная травма правого бедра.

По информации испанской прессы, теперь у Куртуа возник дискомфорт и в левой ноге. Известно, что бельгиец точно пропустит матчи с «Мальоркой», «Жироной» и две игры против «Баварии».

Тибо надеется вернуться на поле перед полуфинальными поединками в Лиге чемпионов, однако все будет зависить от сроков восстановления первого номера «Реала»:

«Если Куртуа будет недоступен слишком долго, в команде есть Андрей Лунин. Хотя бельгиец считается лучшим вратарем в мире на данный момент, украинец оказался идеальным решением проблемы.

Он уже демонстрировал свою силу в предыдущих случаях и делает это снова, показывая выдающиеся результаты – например, игра во втором тайме ответного матча против «Манчестер Сити», – сообщил источник.