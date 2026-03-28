Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский отреагировал на дерзкие слова Виталия Миколенко после матча против Швеции (1:3) в плей-офф квалификации к ЧМ-2026.

– Тебе не кажется, что у нашей команды нет химии между Ребровым и игроками?

– Такое ощущение, что команда впервые собралась и сыграла кое-как. Я не увидел характера и огня в глазах. Матчи за выход на чемпионат мира так безвольно не играют. Миколенко правильно сказал, что это было позорище, – сказал Артем.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.