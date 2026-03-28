Домой никто не едет. Известны планы сборной Украины после провала в Испании
«Сине-желтые» покинули испанскую Валенсию и на три дня отправились в Бендиром
Сборная Украины потеряла шансы на выход на чемпионат мира после поражения в матче со Швецией (1:3), который состоялся в четверг, 26 марта, в испанской Валенсии.
После провала в полуфинале плей-офф «сине-желтые» вернулись в отель, а на следующий день (27 марта) отправились в Бендиром, где ранее готовились к противостоянию с подопечными Грэма Поттера.
Преодолев расстояние в 140 километров, футболисты и тренерский штаб заселились в отель – «сине-желтые» проведут в этом городе трое суток и будут готовиться к товарищескому матчу против Албании (31 марта).
В понедельник, 30 марта, сборная Украины вернется в Валенсию, чтобы провести открытую тренировку – здесь же главный тренер Сергей Ребров ответит на вопросы журналистов в рамках обязательной пресс-конфернции.
После игры со Швецией наставник украинской команды сообщил, что никто из игроков не вернется домой досрочно, так как тренер рассчитывает на всех футболистов, которые были вызваны в расположение сборной.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист выделил Ярмолюка, Цыганкова и Миколенко
Футболист будет выступать за АФК «Титан»
от навіщо цей другий матч? щоби що?
адже зрозуміло що це останній матч Реброва - тобто награвання якихось тренерських комбінацій (хоча навряд чи Ребров взагалі на це спроможний) до одного місця ,так як прийде новий тренер з новими підходами
щоб гравцям дати шанс - так вже побачили чого вони вартють
і який ідіот організовував тренувальний збір що команді доводиться по 3 години до стадіону добиратись? що невже в Валенсії не знайшлось бази та тренвальних полів?