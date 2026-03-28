  4. Домой никто не едет. Известны планы сборной Украины после провала в Испании
28 марта 2026, 11:22 |
«Сине-желтые» покинули испанскую Валенсию и на три дня отправились в Бендиром

УАФ. Сборная Украины по футболу

Сборная Украины потеряла шансы на выход на чемпионат мира после поражения в матче со Швецией (1:3), который состоялся в четверг, 26 марта, в испанской Валенсии.

После провала в полуфинале плей-офф «сине-желтые» вернулись в отель, а на следующий день (27 марта) отправились в Бендиром, где ранее готовились к противостоянию с подопечными Грэма Поттера.

Преодолев расстояние в 140 километров, футболисты и тренерский штаб заселились в отель – «сине-желтые» проведут в этом городе трое суток и будут готовиться к товарищескому матчу против Албании (31 марта).

В понедельник, 30 марта, сборная Украины вернется в Валенсию, чтобы провести открытую тренировку – здесь же главный тренер Сергей Ребров ответит на вопросы журналистов в рамках обязательной пресс-конфернции.

После игры со Швецией наставник украинской команды сообщил, что никто из игроков не вернется домой досрочно, так как тренер рассчитывает на всех футболистов, которые были вызваны в расположение сборной.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция сборная Албании по футболу Украина - Албания Сергей Ребров
Николай Тытюк Источник: UA-Football
Маркевич похвалил трех игроков сборной Украины после фиаско со Швецией
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду и вернулся в Киев
ЯРЕМЧУК обратился к игрокам сборной: «Никого не хочу обидеть, но...»
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Коуч Шахтера дал совет Шевченко после фиаско Реброва против Швеции
Комментарии 2
Микола Унгурян
нафіга потрібен цей "товарнячок"? доречі, буде прикол якщо і албанці наших обіграють)))
от навіщо цей другий матч? щоби що? 
адже зрозуміло що це останній матч Реброва - тобто награвання якихось тренерських комбінацій (хоча навряд чи Ребров взагалі на це спроможний) до одного місця ,так як прийде новий тренер з новими підходами
щоб гравцям дати шанс - так вже побачили чого вони вартють
і який ідіот організовував тренувальний збір що команді доводиться по 3 години до стадіону добиратись? що невже в Валенсії не знайшлось бази та тренвальних полів? 
MrStepanovM .
взагалі то Бенідорма....Benidorm А не то що той во написали
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал сборную Украины, Бенфику и Фенербахче
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
