Домой никто не едет. Известны планы сборной Украины после провала в Испании

Сборная Украины потеряла шансы на выход на чемпионат мира после поражения в матче со Швецией (1:3), который состоялся в четверг, 26 марта, в испанской Валенсии.

После провала в полуфинале плей-офф «сине-желтые» вернулись в отель, а на следующий день (27 марта) отправились в Бендиром, где ранее готовились к противостоянию с подопечными Грэма Поттера.

Преодолев расстояние в 140 километров, футболисты и тренерский штаб заселились в отель – «сине-желтые» проведут в этом городе трое суток и будут готовиться к товарищескому матчу против Албании (31 марта).

В понедельник, 30 марта, сборная Украины вернется в Валенсию, чтобы провести открытую тренировку – здесь же главный тренер Сергей Ребров ответит на вопросы журналистов в рамках обязательной пресс-конфернции.

После игры со Швецией наставник украинской команды сообщил, что никто из игроков не вернется домой досрочно, так как тренер рассчитывает на всех футболистов, которые были вызваны в расположение сборной.