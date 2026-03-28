Кто будет тренировать Миколенко? Эвертон определился с будущим Мойеса

Руководство английского Эвертона рассматривает возможность продолжения сотрудничества с главным тренером Дэвидом Мойесом. Об этом пишут английские СМИ.

По информации источника, в клубе планируют летом провести переговоры с Мойесом по новому контракту. Внутри «Эвертона» рассчитывают на положительное решение со стороны тренера.

Шотландский специалист возглавил ливерпульский клуб в январе 2025 года, подписав контракт сроком на 2,5 года. В нынешнем сезоне Эвертон занимает восьмое место турнирной таблицы АПЛ.

В составе «ирисок» выступает защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко, разнесший национальную команду «сине-желтых» после матча против Швеции (1:3) в отборе к ЧМ-2026.