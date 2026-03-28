  Кто будет тренировать Миколенко? Эвертон определился с будущим Мойеса
28 марта 2026
Кто будет тренировать Миколенко? Эвертон определился с будущим Мойеса

Руководство «ирисок» хочет предложить новый контракт Дэвиду Мойесу

Getty Images/Global Images Ukraine.

Руководство английского Эвертона рассматривает возможность продолжения сотрудничества с главным тренером Дэвидом Мойесом. Об этом пишут английские СМИ.

По информации источника, в клубе планируют летом провести переговоры с Мойесом по новому контракту. Внутри «Эвертона» рассчитывают на положительное решение со стороны тренера.

Шотландский специалист возглавил ливерпульский клуб в январе 2025 года, подписав контракт сроком на 2,5 года. В нынешнем сезоне Эвертон занимает восьмое место турнирной таблицы АПЛ.

В составе «ирисок» выступает защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко, разнесший национальную команду «сине-желтых» после матча против Швеции (1:3) в отборе к ЧМ-2026.

Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
Манчестер Сити хочет вернуть легенду, Бавария сделала все, чтобы помешать
ФОТО. Легенда АПЛ разбился на велосипеде – фото травм шокируют
Дэвид Мойес продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Эвертон
Олег Вахоцкий Источник: The Guardian
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болел за другую команду. Лунин не смотрел решающий матч сборной Украины
Футбол | 28 марта 2026, 09:36 11
Болел за другую команду. Лунин не смотрел решающий матч сборной Украины
Болел за другую команду. Лунин не смотрел решающий матч сборной Украины

Вратарь Реала посетил баскетбольный матч Евролиги

Мирон Маркевич отреагировал на провал сборной Украины в матче со Швецией
Футбол | 27 марта 2026, 13:23 4
Мирон Маркевич отреагировал на провал сборной Украины в матче со Швецией
Мирон Маркевич отреагировал на провал сборной Украины в матче со Швецией

Авторитетный специалист заметил, что с такой обороной на чемпионате мира делать нечего

Коуч Шахтера дал совет Шевченко после фиаско Реброва против Швеции
Футбол | 28.03.2026, 10:19
Коуч Шахтера дал совет Шевченко после фиаско Реброва против Швеции
Коуч Шахтера дал совет Шевченко после фиаско Реброва против Швеции
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Футбол | 27.03.2026, 14:16
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Футбол | 28.03.2026, 07:42
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Популярные новости
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
27.03.2026, 06:23 2
Футбол
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 79
Футбол
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
27.03.2026, 13:30 71
Футбол
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
27.03.2026, 06:01 13
Футбол
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
27.03.2026, 07:57 10
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Майами
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Майами
27.03.2026, 07:47 2
Теннис
