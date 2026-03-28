Украина. Премьер лига28 марта 2026, 11:32 |
В Шахтере лаконично обратились к талантливому бразильцу
Кауан Элиас отмечает День рождения
Пресс-служба донецкого Шахтера обратилась к бразильскому форварду Кауану Элиасу, который сегодня, 28 марта празднует свое 20-летие.
«🧡 Кауану Элиасу – 20 🎂 Поздравляем с днем рождения! 🥳», – говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Элиас провел 30 матчей за донецкий Шахтер, забив 11 голов и отдав пять результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильца в 15 миллионов евро.
