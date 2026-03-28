В Шахтере лаконично обратились к талантливому бразильцу

Пресс-служба донецкого Шахтера обратилась к бразильскому форварду Кауану Элиасу, который сегодня, 28 марта празднует свое 20-летие.

«🧡 Кауану Элиасу – 20 🎂 Поздравляем с днем ​​рождения! 🥳», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Элиас провел 30 матчей за донецкий Шахтер, забив 11 голов и отдав пять результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильца в 15 миллионов евро.