В Польше отреагировали на возможную натурализацию украинского полузащитника

Польский журналист Шимон Янчик опроверг информацию о возможной натурализации украинского полузащитника «Гурника» Максима Хланя, в услугах которого якобы заинтересована сборная Польши:

«Нет, Максим Хлань не будет играть за сборную Польши. Даже если бы он хотел, у него не было бы шансов. На самом деле, глупость даже говорить об этом, но кто-то специально это сделал, чтобы форсировать данный вопрос...

Польская футбольная ассоциация никогда не слышала об идее натурализации Максима Хланя для игры за сборную. Эта идея не звучала из уст спортивного директора федерации, представителей Польской футбольной ассоциации, а также ни одного менеджера, скаута или высокопоставленного чиновника.

Так мне сказали в ассоциации, и у меня нет оснований не верить в это. Не скажу, что Максим – рядовой игрок лиги, потому что он действительно выделяется. Однако нет никакой причины приглашать его в сборную Польши.

Если его агент, кто-то из близких ему людей, думал, что такая новость поможет Максиму, к сожалению, он лишь больше навредила игроку. Также сомнительно, что такая ложь убедила бы тренера сборной Украины вызвать игрока «Гурника», – написал журналист.