Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Зубастик в Майами. Роналдо присутствует на матче Синнер – Зверев
28 марта 2026, 02:30 | Обновлено 28 марта 2026, 02:36
ФОТО. Зубастик в Майами. Роналдо присутствует на матче Синнер – Зверев

Известный экс-футболист посетил полуфинальный поединок Мастерса в Майами

Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Легендарный 49-летний бразильский экс-футболист, двухкратный обладатель Золотого мяча (1997, 2002) Роналдо «Зубастик» посетил турнир ATP 1000 в Майами.

Роналдо присутствует на поединке Мастерса, где итальянец Янник Синнер (ATP 2) играет против Александра Зверева (ATP 4) за выход в финал.

Экс-футболист присутствовал также вчера, 27 марта на полуфинальном поединке Арина Соболенко – Елена Рыбакина.

Победитель поединка Синнер – Зверев сыграет финальный матч с чехом Иржи Легечкой. Финал в женском одиночном разряде состоится между Ариной Соболенко и Коко Гауфф.

Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
