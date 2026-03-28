ФОТО. Зубастик в Майами. Роналдо присутствует на матче Синнер – Зверев
Известный экс-футболист посетил полуфинальный поединок Мастерса в Майами
Легендарный 49-летний бразильский экс-футболист, двухкратный обладатель Золотого мяча (1997, 2002) Роналдо «Зубастик» посетил турнир ATP 1000 в Майами.
Роналдо присутствует на поединке Мастерса, где итальянец Янник Синнер (ATP 2) играет против Александра Зверева (ATP 4) за выход в финал.
Экс-футболист присутствовал также вчера, 27 марта на полуфинальном поединке Арина Соболенко – Елена Рыбакина.
Победитель поединка Синнер – Зверев сыграет финальный матч с чехом Иржи Легечкой. Финал в женском одиночном разряде состоится между Ариной Соболенко и Коко Гауфф.
Ronaldo il fenomeno in tribuna per il match tra #Sinner e Zverev🐐 pic.twitter.com/aimpNbcnHS— SamuSinner (@SamuSinner) March 28, 2026
