ФОТО. Сборную Украины ограбили перед матчем – украли тысячи евро
Инцидент произошел в отеле в Бенидорме во время тренировочного сбора
Сборная Украины оказалась в центре скандала перед матчем плей-офф ЧМ против Швеции – команду ограбили во время тренировочного сбора в Бенидорме, пишет издание The Sun.
Неизвестные проникли в номера отеля, пока игроки и тренерский штаб отсутствовали, и похитили деньги, часы и предметы роскоши на тысячи евро.
Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что, в частности, у помощника Сергея Реброва – Альберто Боша – украли €1800.
После инцидента команда отправилась в Валенсию, где проиграла сборной Швеции со счетом 1:3.
