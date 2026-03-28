ФОТО. Сборную Украины ограбили перед матчем – украли тысячи евро

Сборная Украины оказалась в центре скандала перед матчем плей-офф ЧМ против Швеции – команду ограбили во время тренировочного сбора в Бенидорме, пишет издание The Sun.

Неизвестные проникли в номера отеля, пока игроки и тренерский штаб отсутствовали, и похитили деньги, часы и предметы роскоши на тысячи евро.

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что, в частности, у помощника Сергея Реброва – Альберто Боша – украли €1800.

После инцидента команда отправилась в Валенсию, где проиграла сборной Швеции со счетом 1:3.