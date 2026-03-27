Не стало экс-полузащитника сборной Шотландии и Арсенала

Из жизни ушел экс-полузащитник сборной Шотландии и ряда английских клубов Алекс Кропли. Об этом сообщает пресс-служба «Астон Виллы».

«Астон Вилла глубоко опечалена известием о смерти бывшего игрока и победителя Кубка Лиги Алекса Кропли, который ушел из жизни в возрасте 75 лет. Все члены клуба выражают соболезнования семье и друзьям Алекса в это чрезвычайно тяжелое время», – сообщение бирмингемского клуба.

На протяжении своей карьеры Алекс Кропли защищал цвета «Хиберниана», «Арсенала», «Астон Виллы», «Ньюкасла», «Торонто Блиц» и «Портсмута».

