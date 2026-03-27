27 марта 2026, 21:14 | Обновлено 27 марта 2026, 22:12
Не стало экс-полузащитника сборной Шотландии и Арсенала

Из жизни ушел Алекс Кропли

ФК Астон Вилла. Алекс Кропли

Из жизни ушел экс-полузащитник сборной Шотландии и ряда английских клубов Алекс Кропли. Об этом сообщает пресс-служба «Астон Виллы».

«Астон Вилла глубоко опечалена известием о смерти бывшего игрока и победителя Кубка Лиги Алекса Кропли, который ушел из жизни в возрасте 75 лет. Все члены клуба выражают соболезнования семье и друзьям Алекса в это чрезвычайно тяжелое время», – сообщение бирмингемского клуба.

На протяжении своей карьеры Алекс Кропли защищал цвета «Хиберниана», «Арсенала», «Астон Виллы», «Ньюкасла», «Торонто Блиц» и «Портсмута».

Ранее сообщалось о том, что тренер «Тоттенхэма» узнал о смерти отца после провала в АПЛ.

По теме:
Арсенал запланировал дорогой трансфер вингера. Выбор из двух игроков
Атлетико предлагает улучшенный контракт лидеру на фоне интереса Барселоны
Испанское дерби. В женской Лиге чемпионов сыграны первые матчи 1/4 финала
смерть Арсенал Лондон Астон Вилла сборная Шотландии по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Астон Вилла
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Криштиану Роналду вернулся после травмы – первые кадры
Футбол | 27 марта 2026, 22:08 0
ФОТО. Криштиану Роналду вернулся после травмы – первые кадры
ФОТО. Криштиану Роналду вернулся после травмы – первые кадры

Роналду завершил реабилитацию

ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
Футбол | 27 марта 2026, 17:15 35
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах

На полуфинал Кубка Украины придется искать другую арену

Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Футбол | 27.03.2026, 11:20
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Футбол | 27.03.2026, 13:30
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Футбол | 27.03.2026, 06:05
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Популярные новости
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
26.03.2026, 03:42
Бокс
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
27.03.2026, 14:16 112
Футбол
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
27.03.2026, 07:57 10
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Бокс
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
26.03.2026, 11:11 5
Футбол
