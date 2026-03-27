  4. ФОТО. Фаны сборной Украины пришли к Забарному после матча со Швецией
27 марта 2026, 20:38 | Обновлено 27 марта 2026, 20:44
Илье Забарному пришлось выслушать множество претензий...

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

После поражения сборной Украины от сборной Швеции (1:3) волна критики обрушилась на защитника Илью Забарного в соцсетях.

Вот лишь часть реакций: «Это ж надо было так облажаться со шведами… столько ошибок от капитана»; «Хочу, чтобы тебе эти два гола снились»; «Отдай капитанскую Миколенко»; «Машина, лидер сборной 🤡»; «Завязывай с футболом, это не твое»; «После такой игры лучше вообще не ехать в сборную».

Напомним, в матче против Швеции Забарный провел неудачную игру и, по оценкам аналитиков, был причастен ко всем трем пропущенным мячам.

Таким образом, поражение сборной вызвало не только разочарование результатом, но и серьезную волну критики в адрес одного из ключевых игроков команды.

Максим Лапченко Источник: Instagram
Перець
Це ще якісь культурні фани під'їхали 
Bombardini
Та ладно, ладно, досить вже також сходити з розуму. Ще погрожувати йому почніть. Типу у вас не було на роботі поганих днів. Це лише футбол. Гра. Наші всосали, значить наші дно. От і все. Значить не заслужили ЧМ. Це не трагедія. Трагедія, що досі війна і помирають люди. А то лише гра. Досить сходити з розуму
Bohdan Holikov
Рівень "аналітиків" зрозумілий, бо перший гол це не помилка Забарного. А невдачі це частина футболу, хай заспокояться.
zaval1965
І цю людину порівнюють з Маркіньйосом.
Перший Серед Рівних в бані
хахахахаха)))
