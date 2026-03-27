ФОТО. Фаны сборной Украины пришли к Забарному после матча со Швецией

После поражения сборной Украины от сборной Швеции (1:3) волна критики обрушилась на защитника Илью Забарного в соцсетях.

Вот лишь часть реакций: «Это ж надо было так облажаться со шведами… столько ошибок от капитана»; «Хочу, чтобы тебе эти два гола снились»; «Отдай капитанскую Миколенко»; «Машина, лидер сборной 🤡»; «Завязывай с футболом, это не твое»; «После такой игры лучше вообще не ехать в сборную».

Напомним, в матче против Швеции Забарный провел неудачную игру и, по оценкам аналитиков, был причастен ко всем трем пропущенным мячам.

Таким образом, поражение сборной вызвало не только разочарование результатом, но и серьезную волну критики в адрес одного из ключевых игроков команды.