  4. Мирча Луческу решил пойти по стопам Сергея Реброва
29 марта 2026, 21:19 |
Мирча Луческу решил пойти по стопам Сергея Реброва

Румыния лишилась шансов попасть на чемпионат мира

Мирча Луческу решил пойти по стопам Сергея Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прокомментировал поражение команды от Турции в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026. Специалист не стал отвечать на вопросы о возможной отставке.

«Сейчас сложно делать выводы. Единственное, что можно сказать – мы упустили шанс на выход из-за серьезной ошибки в обороне. В остальном игра была равной: соперник имел определенное преимущество, но не создал много опасных моментов, тогда как у нас были свои возможности, в частности удар в штангу.

Я благодарен игрокам – они в течение последних дней выполняли все установки. У нас есть качественный подбор футболистов и хорошая база, но нужно еще расти как команда, чтобы достигать таких целей.

Приятно, что моя работа оставляет определенный след. Хотя, конечно, я был бы гораздо счастливее, если бы мы прошли дальше. К сожалению, подобные голы мы пропускаем уже не в первый раз – это повторяется и в других матчах», – сказал Луческу.

сборная Турции по футболу сборная Румынии по футболу Мирча Луческу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Fanatik.ro
Олексій Коваль
Навіть не можу написати, куди вони разом збираються йти, бо цензура не пропустить....
