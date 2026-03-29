Мирча Луческу решил пойти по стопам Сергея Реброва

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прокомментировал поражение команды от Турции в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026. Специалист не стал отвечать на вопросы о возможной отставке.

«Сейчас сложно делать выводы. Единственное, что можно сказать – мы упустили шанс на выход из-за серьезной ошибки в обороне. В остальном игра была равной: соперник имел определенное преимущество, но не создал много опасных моментов, тогда как у нас были свои возможности, в частности удар в штангу.

Я благодарен игрокам – они в течение последних дней выполняли все установки. У нас есть качественный подбор футболистов и хорошая база, но нужно еще расти как команда, чтобы достигать таких целей.

Приятно, что моя работа оставляет определенный след. Хотя, конечно, я был бы гораздо счастливее, если бы мы прошли дальше. К сожалению, подобные голы мы пропускаем уже не в первый раз – это повторяется и в других матчах», – сказал Луческу.