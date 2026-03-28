Эксперт: «Молодая сборная Украины, а 8-10 игроков уже не будет на ЧМ»
Вацко не согласен с тем, что сборную можно назвать молодой командой
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко удивляется тому, что кто-то еще называет сборную Украины молодой командой.
«Выходит Сергей Станиславович и говорит: «У нас молодая команда».
«Це ж було вже. На Евро мы слышали про молодую команду. Ничего кардинально не изменилось, но все равно молодая команда. Сколько еще матчей и опыта нужно?».
«Такая молодая, что для 8-10 игроков это был, скорее всего, последний шанс выйти на чемпионат мира», – сказал Вацко.
31 марта сборная Украины сыграет контрольный матч против Албании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Поединок британца и американца возглавит шоу Magnificient 7, которое состоится в субботу, 28 марта
Тренер раскритиковал игру в обороне