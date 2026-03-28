Эксперт: «Молодая сборная Украины, а 8-10 игроков уже не будет на ЧМ»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко удивляется тому, что кто-то еще называет сборную Украины молодой командой.

«Выходит Сергей Станиславович и говорит: «У нас молодая команда».

«Це ж було вже. На Евро мы слышали про молодую команду. Ничего кардинально не изменилось, но все равно молодая команда. Сколько еще матчей и опыта нужно?».

«Такая молодая, что для 8-10 игроков это был, скорее всего, последний шанс выйти на чемпионат мира», – сказал Вацко.

31 марта сборная Украины сыграет контрольный матч против Албании.