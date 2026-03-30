  4. В Реале довольны Луниным. Украинец улучшил важный элемент игры
30 марта 2026, 16:59 | Обновлено 30 марта 2026, 17:38
В Реале довольны Луниным. Украинец улучшил важный элемент игры

Андрей всегда первым приезжает на тренировки

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации испанского ресурса AS, в Реале очень довольны отношением к делу украинского вратаря Андрея Лунина.

Несмотря на статус резервного кипера, который был у игрока до травмы Тибо Куртуа, Лунин всегда одним из первых приезжает на тренировки и показывает желание работать.

Сообщается, что у Андрея сложились хорошие отношения с тренером вратарей Луисом Льописом.

При нем Лунин за последнее время улучшил важный для себя компонент – игру ногами, с чем у игрока были проблемы.

По теме:
Румменигге назвал причину появления проекта футбольной Суперлиги
Интерес Реала. Утрехту посоветовали избавиться от украинского Холанда
«Фантастический вратарь». Конкурент Лунина в Реале оценил уровень украинца
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч, который не нужен никому…
Футбол | 30 марта 2026, 12:03 35
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…

Алексей Сливченко – о поединке сборной Украины против албанцев

УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 09:15 35
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины

Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту

Стало известно, в каком клубе будет работать Вернидуб в следующем сезоне
Футбол | 29.03.2026, 17:38
Стало известно, в каком клубе будет работать Вернидуб в следующем сезоне
Стало известно, в каком клубе будет работать Вернидуб в следующем сезоне
Большое доверие. Тоттенхэм сразу дает Де Дзерби огромный контракт
Футбол | 30.03.2026, 14:35
Большое доверие. Тоттенхэм сразу дает Де Дзерби огромный контракт
Большое доверие. Тоттенхэм сразу дает Де Дзерби огромный контракт
ОФИЦИАЛЬНО. Что будет с Ворсклой? УАФ наказала полтавскую команду
Футбол | 30.03.2026, 15:59
ОФИЦИАЛЬНО. Что будет с Ворсклой? УАФ наказала полтавскую команду
ОФИЦИАЛЬНО. Что будет с Ворсклой? УАФ наказала полтавскую команду
Популярные новости
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
30.03.2026, 07:15 79
Футбол
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
29.03.2026, 06:02
Футбол
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
28.03.2026, 20:07 3
Футбол
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2026, 23:22 5
Теннис
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 08:45 41
Футбол
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
29.03.2026, 00:40 42
Бокс
