Испания30 марта 2026, 16:59 | Обновлено 30 марта 2026, 17:38
В Реале довольны Луниным. Украинец улучшил важный элемент игры
Андрей всегда первым приезжает на тренировки
По информации испанского ресурса AS, в Реале очень довольны отношением к делу украинского вратаря Андрея Лунина.
Несмотря на статус резервного кипера, который был у игрока до травмы Тибо Куртуа, Лунин всегда одним из первых приезжает на тренировки и показывает желание работать.
Сообщается, что у Андрея сложились хорошие отношения с тренером вратарей Луисом Льописом.
При нем Лунин за последнее время улучшил важный для себя компонент – игру ногами, с чем у игрока были проблемы.
