В Реале довольны Луниным. Украинец улучшил важный элемент игры

По информации испанского ресурса AS, в Реале очень довольны отношением к делу украинского вратаря Андрея Лунина.

Несмотря на статус резервного кипера, который был у игрока до травмы Тибо Куртуа, Лунин всегда одним из первых приезжает на тренировки и показывает желание работать.

Сообщается, что у Андрея сложились хорошие отношения с тренером вратарей Луисом Льописом.

При нем Лунин за последнее время улучшил важный для себя компонент – игру ногами, с чем у игрока были проблемы.