Серьезная потеря. Лучший бомбардир топ-5 лиги пропустит чемпионат мира
Хоакин Паничелли не поможет сборной Аргентины на мундиале
Аргентинский нападающий «Страсбурга» Хоакин Паничелли пропустит чемпионат мира. Об этом сообщает Мартин Аревало.
По информации источника, у 23-летнего футболиста обнаружен разрыв крестообразных связок колена. Из-за этого он не поможет своей команде на мундиале в США, Мексике и Канаде.
В текущем сезоне Хоакин Паничелли провел 27 матчей в чемпионате Франции, в которых успел отличиться 16 забитыми мячами. Больше аргентинца в текущем сезоне не забил никто.
Ранее сообщалось о том, что в Аргентине определились с тренером.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Национальная команда потерпела поражение от Швеции и прекратила борьбу за выход на ЧМ-2026
Евгений Левченко высказал свое мнение