Серьезная потеря. Лучший бомбардир топ-5 лиги пропустит чемпионат мира

Аргентинский нападающий «Страсбурга» Хоакин Паничелли пропустит чемпионат мира. Об этом сообщает Мартин Аревало.

По информации источника, у 23-летнего футболиста обнаружен разрыв крестообразных связок колена. Из-за этого он не поможет своей команде на мундиале в США, Мексике и Канаде.

В текущем сезоне Хоакин Паничелли провел 27 матчей в чемпионате Франции, в которых успел отличиться 16 забитыми мячами. Больше аргентинца в текущем сезоне не забил никто.

