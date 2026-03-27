Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Серьезная потеря. Лучший бомбардир топ-5 лиги пропустит чемпионат мира
27 марта 2026, 19:29 | Обновлено 27 марта 2026, 19:48
Серьезная потеря. Лучший бомбардир топ-5 лиги пропустит чемпионат мира

Хоакин Паничелли не поможет сборной Аргентины на мундиале

Getty Images/Global Images Ukraine. Хоакин Паничелли

Аргентинский нападающий «Страсбурга» Хоакин Паничелли пропустит чемпионат мира. Об этом сообщает Мартин Аревало.

По информации источника, у 23-летнего футболиста обнаружен разрыв крестообразных связок колена. Из-за этого он не поможет своей команде на мундиале в США, Мексике и Канаде.

В текущем сезоне Хоакин Паничелли провел 27 матчей в чемпионате Франции, в которых успел отличиться 16 забитыми мячами. Больше аргентинца в текущем сезоне не забил никто.

Ранее сообщалось о том, что в Аргентине определились с тренером.

