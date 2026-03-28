  4. Стало известно, кого планировал выпустить Ребров на матч против Швеции
28 марта 2026, 14:27
Стало известно, кого планировал выпустить Ребров на матч против Швеции

Ожидалось, что в стартовом составе вместо Валерия Бондаря выйдет Александр Сваток из «Остина»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров изменил свое решение по стартовому составу на матч против Швеции (1:3) в последний момент. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

По информации источника, планировалось, что в центре защиты выйдут с первых минут представитель ПСЖ Илья Забарный и игрок американского «Остина» Александр Сваток:

«Решение о втором центральном защитнике принималось в самый последний момент. Еще на предматчевой тренировке вторым центральным защитником рядом с Ильей Забарным был Александр Сваток.

Что произошло на этой тренировке, думаю, мы уже никогда не узнаем», – сообщил журналист.

В итоге с первых минут на поле появился защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь, который в итоге получил одну из самых низких оценок в составе украинской команды.

Сборная Украины упустила шансы на путевку на ЧМ-2026 и теперь продолжает подготовку к противостоянию с Албанией, которое получило статус товарищеского матча (31 марта).

Дьекереш – 36-й игрок, забивший 2+ гола в ворота Украины в одном матче
Домой никто не едет. Известны планы сборной Украины после провала в Испании
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Илья Забарный Александр Сваток Валерий Бондарь Сергей Ребров Михаил Спиваковский ТаТоТаке
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич похвалил трех игроков сборной Украины после фиаско со Швецией
Футбол | 27 марта 2026, 13:49 1
Маркевич похвалил трех игроков сборной Украины после фиаско со Швецией
Маркевич похвалил трех игроков сборной Украины после фиаско со Швецией

Специалист выделил Ярмолюка, Цыганкова и Миколенко

Решение было принято. В УАФ определили будущее Сергея Реброва
Футбол | 28 марта 2026, 06:22 6
Решение было принято. В УАФ определили будущее Сергея Реброва
Решение было принято. В УАФ определили будущее Сергея Реброва

С тренером не будут продлевать контракт

Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Бокс | 28.03.2026, 09:17
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Футбол | 28.03.2026, 09:28
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Украина U-19 разгромила Казахстан U-19 и близка к выходу на Евро-2026
Футбол | 28.03.2026, 13:07
Украина U-19 разгромила Казахстан U-19 и близка к выходу на Евро-2026
Украина U-19 разгромила Казахстан U-19 и близка к выходу на Евро-2026
avk49
avk49
Вперед, проти Албанії! Ми їх переможемо!!!
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
