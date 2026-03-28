Стало известно, кого планировал выпустить Ребров на матч против Швеции
Ожидалось, что в стартовом составе вместо Валерия Бондаря выйдет Александр Сваток из «Остина»
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров изменил свое решение по стартовому составу на матч против Швеции (1:3) в последний момент. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.
По информации источника, планировалось, что в центре защиты выйдут с первых минут представитель ПСЖ Илья Забарный и игрок американского «Остина» Александр Сваток:
«Решение о втором центральном защитнике принималось в самый последний момент. Еще на предматчевой тренировке вторым центральным защитником рядом с Ильей Забарным был Александр Сваток.
Что произошло на этой тренировке, думаю, мы уже никогда не узнаем», – сообщил журналист.
В итоге с первых минут на поле появился защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь, который в итоге получил одну из самых низких оценок в составе украинской команды.
Сборная Украины упустила шансы на путевку на ЧМ-2026 и теперь продолжает подготовку к противостоянию с Албанией, которое получило статус товарищеского матча (31 марта).
