Унаи Мельгоса определил стартовый состав Украины U-21 на игру с Литвой
27 марта в 19:00 в Кошице пройдет поединок квалификации Евро-2027 U-21
Назван стартовый состав молодежной сборной Украины U-21 на игру квалификации Евро-2027 U-21.
27 марта в 19:00 сыграют сборные команды Украины U-21 и Литвы U-21.
Игра состоится на стадионе Kosice Football Arena в словацком городе Кошице
Команда Унаи Мельгосы занимает третье место в отборочной группе.
Турнирное положение: Турция (11 очков), Хорватия (10), Украина (4), Венгрия (3), Литва (1).
Украина U-21: Крапивцов, Крупский, Кисиль, Мельниченко, Гусев, Кревсун, Варфоломеев, Пастух, Глущенко, Гусол, Степанов
Запас: Попович, Редушко, Тутеров, Захарченко, Виливальд, Ващенко, Федор, Пищур, Царенко
