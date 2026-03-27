27 марта 2026, 17:52 | Обновлено 27 марта 2026, 18:06
Унаи Мельгоса определил стартовый состав Украины U-21 на игру с Литвой

27 марта в 19:00 в Кошице пройдет поединок квалификации Евро-2027 U-21

Коллаж Sport.ua

Назван стартовый состав молодежной сборной Украины U-21 на игру квалификации Евро-2027 U-21.

27 марта в 19:00 сыграют сборные команды Украины U-21 и Литвы U-21.

Игра состоится на стадионе Kosice Football Arena в словацком городе Кошице

Команда Унаи Мельгосы занимает третье место в отборочной группе.

Турнирное положение: Турция (11 очков), Хорватия (10), Украина (4), Венгрия (3), Литва (1).

Стартовый состав Украины U-21 на игру с Литвой U-21

Украина U-21: Крапивцов, Крупский, Кисиль, Мельниченко, Гусев, Кревсун, Варфоломеев, Пастух, Глущенко, Гусол, Степанов

Запас: Попович, Редушко, Тутеров, Захарченко, Виливальд, Ващенко, Федор, Пищур, Царенко

По теме:
ФОТО. Как выглядит стадион в Кошице, где сыграет сборная Украины U-21
ФОТО. Сборная Украины U-21 перед матчем совершила прогулку по Кошице
Украина U-21 – Литва U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Литвы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Украина - Литва Унаи Мельгоса стартовые составы
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: Браво, Виктор! Неужели тренеры сборной Украины настолько тупые?
Футбол | 27 марта 2026, 09:47 11
Йожеф САБО: Браво, Виктор! Неужели тренеры сборной Украины настолько тупые?
Йожеф САБО: Браво, Виктор! Неужели тренеры сборной Украины настолько тупые?

Бывший тренер «сине-желтых» прокомментировал неудачу команды Сергея Реброва

РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Футбол | 27 марта 2026, 06:05 73
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»

Сборная Украины проиграла Швеции важный матч квалификации ЧМ-2026

Эксперт: «Шведы умело наказывали Тымчика и Забарного»
Футбол | 27.03.2026, 17:36
Эксперт: «Шведы умело наказывали Тымчика и Забарного»
Эксперт: «Шведы умело наказывали Тымчика и Забарного»
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Футбол | 27.03.2026, 07:57
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Футбол | 27.03.2026, 00:35
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Популярные новости
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
27.03.2026, 06:23 2
Футбол
Усик назвал своего преемника в хевивейте. Он станет абсолютным чемпионом
Усик назвал своего преемника в хевивейте. Он станет абсолютным чемпионом
26.03.2026, 04:02 1
Бокс
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 4
Бокс
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
26.03.2026, 03:42
Бокс
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
27.03.2026, 13:30 59
Футбол
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 23
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
