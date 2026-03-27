Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции

Известный украинский боксер и первый вице-президент житомирского «Полесья» Александр Усик прокомментировал поражение национальной сборной Украины в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Швеции (1:3):

«Вчера побывал на футбольном матче Украина — Швеция. Полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026!

Горжусь тем, что имею возможность быть рядом и поддерживать нашу команду! Результат оказался не таким, на который мы надеялись, но такие игры формируют характер и делают команду сильнее.

Впереди еще долгий путь. Главное – продолжать работать и двигаться вперед».