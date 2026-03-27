Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
27 марта 2026, 17:27
1195
5

Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции

Александр прокомментировал поражение сине-желтых

27 марта 2026, 17:27 |
1195
5 Comments
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский боксер и первый вице-президент житомирского «Полесья» Александр Усик прокомментировал поражение национальной сборной Украины в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Швеции (1:3):

«Вчера побывал на футбольном матче Украина — Швеция. Полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026!

Горжусь тем, что имею возможность быть рядом и поддерживать нашу команду! Результат оказался не таким, на который мы надеялись, но такие игры формируют характер и делают команду сильнее.

Впереди еще долгий путь. Главное – продолжать работать и двигаться вперед».

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Йожеф САБО: Браво, Виктор! Неужели тренеры сборной Украины настолько тупые?
Футбол | 27 марта 2026, 09:47 11
Йожеф САБО: Браво, Виктор! Неужели тренеры сборной Украины настолько тупые?
Йожеф САБО: Браво, Виктор! Неужели тренеры сборной Украины настолько тупые?

Бывший тренер «сине-желтых» прокомментировал неудачу команды Сергея Реброва

Футбол | 26 марта 2026, 20:20 75
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции

Встреча начнется в 21:45

Футбол | 27.03.2026, 07:57
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Футбол | 27.03.2026, 17:31
Экс-игрок сборной Украины пояснил, кто должен сменить Реброва после фиаско
Экс-игрок сборной Украины пояснил, кто должен сменить Реброва после фиаско
Футбол | 27.03.2026, 11:20
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Комментарии 5
Вадим Литвененко
Дебил. Идём только назад. Сколько в стране жополизов! 
Перець
На стилі прям як Дікапріо
Карабас Барабас
рухаються вперед всі, але в одних є результат, а в інших його ніколи немає.... ЧОМУ ТАК?
MrStepanovM .
шлях довгий...але ж ми не самураї у яких нема мети, а є шлях...
LexХХX
Ідеологія терпіли, а не "формування характеру"
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
25.03.2026, 19:55 46
Футбол
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
26.03.2026, 11:11 5
Футбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 13
Футбол
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 441
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Бокс
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 74
Футбол
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 23
Футбол
