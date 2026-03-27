Александр ПОЗДЕЕВ: «Мы выглядели командой U-21»
Бывший тренер «Колоса» прокомментировал поражение сборной Украины против Швеции
Бывший главный тренер ковалевского «Колосса» Александр Поздеев прокомментировал поражение национальной сборной Украины в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Швеции (1:3):
«Как ни прискорбно это признавать, но мы так и не нашли свою игру. Очень слабо сыграли во всех аспектах. Только за счет индивидуального мастерства отдельных исполнителей сборная дошла до этой стадии. Много проблем в организации игры, которые до сих пор остаются у сборной
Швеция выглядела более агрессивной, соперники действовали более вертикально. У них более высокое индивидуальное мастерство. На их фоне мы выглядели командой U-21, которая вышла играть со взрослыми».
