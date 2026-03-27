Роман Яремчук повторил рекорд Андрея Воронина
30-летний форвард выступил за сборную, представляя шестой для себя клуб
В поединке со Швецией (1:3) 30-летний форвард Роман Яремчук сыграл за сборную Украины, представляя шестой для себя клуб – «Лион». Тем самым он повторил рекорд национальной сборной, принадлежащий Андрею Воронину. Ранее Роман выступал за главную команду страны как игрок «Гента» (29 матчей, 10 голов), «Бенфики» (10, 3), «Брюгге» (4), «Валенсии» (10, 3) и «Олимпиакоса» (12, 1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, представлявшие в сборной Украины наибольшее количество клубов
|
К
|
Игрок
|
Клубы
|
6
|
Андрей ВОРОНИН
|
Майнц, Кельн, Байер, Ливерпуль, Герта, Динамо М
|
6
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
Гент, Бенфика, Брюгге, Валенсия, Олимпиакос, Лион
|
5
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Уфа, ПСВ, Манчестер Сити, Арсенал Л, Ноттингем Форест
|
5
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Днепр, Севилья, Шальке, Шахтер, Краковия
|
5
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
Заря, Генк, Аталанта, Марсель, Дженоа
|
5
|
Сергей НАГОРНЯК
|
Нива В, Спартак М, Днепр, Шахтер, Шандунь
|
5
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал, Шахтер, Днепр, Карабюкспор, Акхисар
|
5
|
Эдуард СОБОЛЬ
|
Заря, Славия, Яблонец, Брюгге, Страсбур
