Впервые за сборную Украины сыграл игрок Лиона
На карте клубного представительства «сине-желтых» появилась шестая французская «точка»
В поединке со Швецией (1:3) 30-летний нападающий Роман Яремчук впервые представлял в сборной Украины французский чемпионат. При этом «Лион» стал шестым клубом Лиги 1, делегировавших своих игроков в украинскую сборную. В общей сложности наши «французы» провели за главную команду страны 24 матча и забили 1 мяч.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Французские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины
|
Клуб
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Бордо
|
Даниил ИГНАТЕНКО
|
6
|
1
|
Лион
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
1
|
-
|
Марсель
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
4
|
-
|
Мец
|
Сергей СКАЧЕНКО
|
4
|
-
|
Пари Сен-Жермен
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
7
|
-
|
Страсбур
|
Эдуард СОБОЛЬ
|
2
|
-
|
Итого
|
|
24
|
1
