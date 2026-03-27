27 марта 2026, 15:24 | Обновлено 27 марта 2026, 15:29
Впервые за сборную Украины сыграл игрок Лиона

На карте клубного представительства «сине-желтых» появилась шестая французская «точка»

Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке со Швецией (1:3) 30-летний нападающий Роман Яремчук впервые представлял в сборной Украины французский чемпионат. При этом «Лион» стал шестым клубом Лиги 1, делегировавших своих игроков в украинскую сборную. В общей сложности наши «французы» провели за главную команду страны 24 матча и забили 1 мяч.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Французские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины

Клуб

Игрок

Матчи

Голы

Бордо

Даниил ИГНАТЕНКО

6

1

Лион

Роман ЯРЕМЧУК

1

-

Марсель

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

4

-

Мец

Сергей СКАЧЕНКО

4

-

Пари Сен-Жермен

Илья ЗАБАРНЫЙ

7

-

Страсбур

Эдуард СОБОЛЬ

2

-

Итого

24

1

avk49
І шо? Хоть би і гравець Інтер Майямі зіграв. Всім вельми радісно. Аж підскакуємо.
