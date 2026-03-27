Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вторая лига. Скала 1911 в матче с автоголом проиграла ФК Ужгород
27.03.2026 12:30 – FT 1 : 2
27 марта 2026, 14:34 |
Вторая лига. Скала 1911 в матче с автоголом проиграла ФК Ужгород

Матчем «Скала 1911» – ФК «Ужгород» стартовала игровая программа 23-го тура Второй лиги

В пятницу, 27 марта, прошел первый поединок 23-го тура Второй лиги. «Скала 1911» со счетом 1:2 уступила ФК «Ужгород».

«Скала 1911» открыла счет благодаря автоголу. На 12-й минуте игрок ФК «Ужгород» Максим Терещенко головой срезал мяч в свои ворота.

«Ужгород» старался отыграться и добился успеха на 30-й минуте. Кирилл Ховайко перехватил мяч и отправил его в сетку.

А спустя пять минут Максим Терещенко реабилитировался за автогол, выведя ФК «Ужгород» вперед.

Во втором тайме было много силовой борьбы, но забить гол никому не удалось.

Вторая лига. 23-й тур. Группа А. 27 марта

«Скала 1911» (Стрый) – ФК «Ужгород» (Ужгород) – 1:2

Голы: Терещенко, 12 (автогол) – Ховайко, 30, Терещенко, 35

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ужгород.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Kyrylo Khovaiko (Ужгород).
12’
ГОЛ ! Автогол забил игрок команды Ужгород.
