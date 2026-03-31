Маркевич назвал причину поражения Украины в матче со шведами

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал поражение сборной Украины в матче против Швеции (1:3).

– Почему у нашей сборной не было агрессии в атаке?

– Этот вопрос точно не ко мне. Для этого есть главный тренер, который знает больше. С самого начала все пошло не так. Опять же, ошибка в обороне и пропущенный быстрый гол. Затем шведы стали в обороне и начали ловить нас на контратаках. Вот и вся игра.

– Почему тренерский штаб не отреагировал на пропущенный гол в начале матча? Весь первый тайм с нашей стороны была монотонная игра, без остроты.

– Я не могу ответить на этот вопрос, почему мы только и делали, что перекатывали мяч на своей половине поля.