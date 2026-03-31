Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал причину поражения Украины в матче со шведами
Чемпионат мира
31 марта 2026, 07:00 | Обновлено 31 марта 2026, 07:11
Украинцы проиграли 1:3

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал поражение сборной Украины в матче против Швеции (1:3).

– Почему у нашей сборной не было агрессии в атаке?

– Этот вопрос точно не ко мне. Для этого есть главный тренер, который знает больше. С самого начала все пошло не так. Опять же, ошибка в обороне и пропущенный быстрый гол. Затем шведы стали в обороне и начали ловить нас на контратаках. Вот и вся игра.

– Почему тренерский штаб не отреагировал на пропущенный гол в начале матча? Весь первый тайм с нашей стороны была монотонная игра, без остроты.

– Я не могу ответить на этот вопрос, почему мы только и делали, что перекатывали мяч на своей половине поля.

По теме:
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
ФОТО. Сборная провела тренировку в Валенсии накануне спарринга с Албанией
Ребров прокомментировал слухи о краже вещей в сборной Украины
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Егор Ярмолюк
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич назвал четырёх футболистов, которые необходимы сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 08:45 1
Маркевич назвал четырёх футболистов, которые необходимы сборной Украины
Маркевич назвал четырёх футболистов, которые необходимы сборной Украины

Команда Реброва проиграла 1:3

Бавария заинтересована в подписании лидера Ман Сити
Футбол | 31 марта 2026, 06:13 0
Бавария заинтересована в подписании лидера Ман Сити
Бавария заинтересована в подписании лидера Ман Сити

Мюнхенский клуб проявляет интерес к Филипу Фодену

В Барселоне обвинили Реал в нечестном футболе
Футбол | 31.03.2026, 00:02
В Барселоне обвинили Реал в нечестном футболе
В Барселоне обвинили Реал в нечестном футболе
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Футбол | 30.03.2026, 09:37
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 30.03.2026, 09:15
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
29.03.2026, 01:11
Бокс
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
29.03.2026, 13:25 27
Теннис
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
30.03.2026, 16:15 108
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
29.03.2026, 00:23 5
Футбол
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 11
Футбол
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
30.03.2026, 07:10 26
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
30.03.2026, 08:55
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем