Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон Маркевич определил будущее сборной Украины
01 апреля 2026, 05:02 |
Мирон Маркевич определил будущее сборной Украины

Тренер считает, что нужно повышать уровень футбола

Мирон Маркевич определил будущее сборной Украины
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что делать дальше после того, как сборная Украины не прошла в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

«Что делать дальше? Работать. Таков нынешний уровень нашего футбола. Как-то нужно его поднимать, думать над этим вопросом», – сказал Мирон Маркевич.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Дмитрий Олийченко
Триллер на 5 голов. Швеция и Польша определили участника ЧМ-2026
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
