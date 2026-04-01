Мирон Маркевич определил будущее сборной Украины
Тренер считает, что нужно повышать уровень футбола
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что делать дальше после того, как сборная Украины не прошла в финальную часть чемпионата мира 2026 года.
«Что делать дальше? Работать. Таков нынешний уровень нашего футбола. Как-то нужно его поднимать, думать над этим вопросом», – сказал Мирон Маркевич.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч завершился со счетом 3:2
Британец пока не готов дать шанс Итауме