Мирон Маркевич определил будущее сборной Украины

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что делать дальше после того, как сборная Украины не прошла в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

«Что делать дальше? Работать. Таков нынешний уровень нашего футбола. Как-то нужно его поднимать, думать над этим вопросом», – сказал Мирон Маркевич.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».