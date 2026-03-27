Шевченко сделал официальное заявление о будущем Реброва

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался о будущем Сергея Реброва.

«После товарищеского матча против Албании мы проведем полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером Сергеем Ребровым и примем решение в интересах будущего национальной сборной», – отметил Шевченко.

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.