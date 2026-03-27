  4. Шевченко сделал официальное заявление о будущем Реброва
Шевченко сделал официальное заявление о будущем Реброва
УАФ. Сергей Ребров и Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался о будущем Сергея Реброва.

«После товарищеского матча против Албании мы проведем полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером Сергеем Ребровым и примем решение в интересах будущего национальной сборной», – отметил Шевченко.

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.

Словакия – Косово – 3:4. Суперигра на семь мячей. Видео голов и обзор матча
Тренер сборной Польши выдохнул с облегчением после победы в плей-офф
Польша – Албания – 2:1. С голом Левандовски. Видео голов и обзор матча
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Футбол | 27 марта 2026, 13:30 65
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины

Национальная команда потерпела поражение от Швеции и прекратила борьбу за выход на ЧМ-2026

Юрген КЛОПП: «Некоторые показатели Салаха останутся непревзойденными»
Футбол | 27 марта 2026, 21:26 0
Юрген КЛОПП: «Некоторые показатели Салаха останутся непревзойденными»
Юрген КЛОПП: «Некоторые показатели Салаха останутся непревзойденными»

Экс-наставник «красных» тепло отозвался о бывшем подопечном

Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Футбол | 26.03.2026, 23:41
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Теннис | 27.03.2026, 20:14
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»
Футбол | 27.03.2026, 07:24
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»
Андрій Заліщук
ШЕВА, ти був класним футболістом, непоганим тренером, але як президент УАФ ти повний...
volf2020
АНДРІЙЧИК ЙДІТЬ ОБИДВА ПІСЛЯ АЛБАНІЇ.БО ОДНЕ ТРЕНЕР НІЯКИЙ А ТИ КЕРОВНИК НІЯКИЙ
osokor
А хто буде аналіз проводити? Такі ж як Ребров? На жаль дуже рідко із гарних футболістів виходять гарні тренери та футбольні функціонери. Так що йдіть собі хлопці з богом...
MaximusOne
Я буду ржати якщо він Реброва залишить...
DK1970
Аналізатор 
MrStepanovM .
ганьба!
micha(ZAKARPATTJA)
Ну або як говориться "будем разбираться"
micha(ZAKARPATTJA)
Продвижение кума, как вы ниже пишете, это одно, и ладно. Но то что этот кум давным давно должен был уйти, это да
a.fedorenko1953
Андруша ,на обговореня, пак  віскаря не забудь замовити. 
А вранці - обоє на......
ona_proigraet
столько было уважения к Шеве, как игроку, и насколько сейчас ненависть к нему за продвижение кума. Вообще, уронил репутацию ниже плинтуса. Ему пора идти вместе с кумом, освободить место
Der Gartenzwerg
Треба ще щось аналізувати?!
Популярные новости
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
27.03.2026, 07:57 10
Футбол
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 5
Бокс
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
26.03.2026, 03:42
Бокс
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
27.03.2026, 14:16 112
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
27.03.2026, 06:23 2
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 78
Футбол
