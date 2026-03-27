Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Таблицы ЧЕ-2027 U21. Италия отгрузила 4 мяча, Франция – 5. Кто забил 6 и 8?
26.03.2026 19:15 – FT 4 : 0
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
27 марта 2026, 13:41 | Обновлено 27 марта 2026, 13:57
304
0

Таблицы ЧЕ-2027 U21. Италия отгрузила 4 мяча, Франция – 5. Кто забил 6 и 8?

Вечером 26 марта состоялись поединки квалификации чемпионата Европы U-21

27 марта 2026, 13:41 | Обновлено 27 марта 2026, 13:57
304
0
Таблицы ЧЕ-2027 U21. Италия отгрузила 4 мяча, Франция – 5. Кто забил 6 и 8?
Getty Images/Global Images Ukraine. Италия U-21

Вечером 26 марта состоялись поединки квалификации чемпионата Европы 2027 по футболу U-21.

Табло зафиксировало разгромные результаты в этот игровой день.

Италия отгрузила 4 мяча в ворота македонцев (4:0), Франция забила 5 голов Люксембургу (5:1)

Исландия разгромила Эстонию (6:2), а Финляндия уничтожила сопротивление Сан-Марино (8:0).

Сборная Украины U-21 27 марта в 19:00 в словацком Кошице сыграет против Литвы U-21.

Квалификация чемпионата Европы U-21

Матчи 26 марта

  • Исландия U-21 – Эстония U-21 – 6:2
  • Сан-Марино U-21 – Финляндия U-21 – 0:8
  • Ирландия U-21 – Молдова U-21 – 1:1
  • Италия U-21 – Северная Македония U-21 – 4:0
  • Люксембург U-21 – Франция U-21 – 1:5

Турнирные таблицы

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
