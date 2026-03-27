Таблицы ЧЕ-2027 U21. Италия отгрузила 4 мяча, Франция – 5. Кто забил 6 и 8?
Вечером 26 марта состоялись поединки квалификации чемпионата Европы 2027 по футболу U-21.
Табло зафиксировало разгромные результаты в этот игровой день.
Италия отгрузила 4 мяча в ворота македонцев (4:0), Франция забила 5 голов Люксембургу (5:1)
Исландия разгромила Эстонию (6:2), а Финляндия уничтожила сопротивление Сан-Марино (8:0).
Сборная Украины U-21 27 марта в 19:00 в словацком Кошице сыграет против Литвы U-21.
Квалификация чемпионата Европы U-21
Матчи 26 марта
- Исландия U-21 – Эстония U-21 – 6:2
- Сан-Марино U-21 – Финляндия U-21 – 0:8
- Ирландия U-21 – Молдова U-21 – 1:1
- Италия U-21 – Северная Македония U-21 – 4:0
- Люксембург U-21 – Франция U-21 – 1:5
Турнирные таблицы
