Чешский клуб попал в крупный скандал с договорными матчами

В Чехии прошла масштабная операция против договорных матчей и мошенничества в футбольных ставках.

В центре расследования оказался клуб Первой лиги МФК «Карвина» из одноименного города. В ходе операции были задержаны 47 человек, среди которых – судьи, клубные функционеры, игроки, а также мэр Карвины Ян Вольф, находящийся под следствием. Пока неизвестно, какие конкретные роли исполняли представители клуба.

Расследование длилось около трех лет и проводилось при поддержке Европола и Интерпола. Следствие установило, что схема включала манипуляции результатами матчей с целью получения прибыли через ставки. Во время обысков выявлены масштабные коррупционные связи внутри футбольной системы страны.

Среди задержанных – игроки высшего дивизиона Самуэль Сигут и Матей Хибле. Власти уже называют это дело одним из крупнейших коррупционных скандалов в истории чешского футбола, подчеркивая его масштаб и глубину проникновения в различные уровни спорта.