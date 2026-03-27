Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чешский клуб попал в крупный скандал с договорными матчами
Другие новости
27 марта 2026, 11:28 | Обновлено 27 марта 2026, 11:29
Чешский клуб попал в крупный скандал с договорными матчами

В ходе операции арестованы 47 человек

Livesport.МФК Карвина

В Чехии прошла масштабная операция против договорных матчей и мошенничества в футбольных ставках.

В центре расследования оказался клуб Первой лиги МФК «Карвина» из одноименного города. В ходе операции были задержаны 47 человек, среди которых – судьи, клубные функционеры, игроки, а также мэр Карвины Ян Вольф, находящийся под следствием. Пока неизвестно, какие конкретные роли исполняли представители клуба.

Расследование длилось около трех лет и проводилось при поддержке Европола и Интерпола. Следствие установило, что схема включала манипуляции результатами матчей с целью получения прибыли через ставки. Во время обысков выявлены масштабные коррупционные связи внутри футбольной системы страны.

Среди задержанных – игроки высшего дивизиона Самуэль Сигут и Матей Хибле. Власти уже называют это дело одним из крупнейших коррупционных скандалов в истории чешского футбола, подчеркивая его масштаб и глубину проникновения в различные уровни спорта.

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем