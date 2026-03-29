Милевский сообщил, готов ли он тренировать сборную Украины вместо Реброва

Артем больше рассчитывает на роль амбассадора

Известный в прошлом футболист «Динамо» Артем Милевский высказался о тренере сборной Украины Сергее Реброве и его будущем.

– Все ждали, что Ребров подаст в отставку, но он этого не сделал. Твое мнение по этому поводу?

– Он же сказал, что готовится еще ко второму матчу, правда, это товарищеская игра. Я ее даже смотреть не буду. Наверное, после этого матча примут какое-то решение. А вообще, это не мое дело, кто будет тренировать сборную.

Лично я уже понял, что тренером вряд ли буду. Это не мое. Вижу себя в роли, скорее, амбасадора.

По теме:
ФОТО. Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с коллегами из Швеции
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Редушко: «Со шведами сборная Украины могла выжать больше»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
Футбол | 28 марта 2026, 22:46 7
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины

Голкипер Реала опубликовал новое фото во время паузы на матчи сборных

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Теннис | 29 марта 2026, 16:03 26
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Решение принято. В клубе УПЛ, куда сватают Реброва, выступили с заявлением
Футбол | 29.03.2026, 07:45
Решение принято. В клубе УПЛ, куда сватают Реброва, выступили с заявлением
Решение принято. В клубе УПЛ, куда сватают Реброва, выступили с заявлением
Определены четыре футболиста, из-за которых Украина проиграла Швеции
Футбол | 29.03.2026, 20:02
Определены четыре футболиста, из-за которых Украина проиграла Швеции
Определены четыре футболиста, из-за которых Украина проиграла Швеции
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Футбол | 29.03.2026, 08:45
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Денис Брегін
амбасадор елітних київських генделиків
turist86
Бо на відміну від тренерів, амбасадор ні за що не відповідає 
Олексій Коваль
А ще краще тамади
OKs100
Милевский был бы ничем не хуже Реброва.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
28.03.2026, 08:52 8
Футбол
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
28.03.2026, 19:43 5
Футбол
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
28.03.2026, 15:44 1
Бокс
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
28.03.2026, 00:02 4
Футбол
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 35
Футбол
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
