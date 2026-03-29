Милевский сообщил, готов ли он тренировать сборную Украины вместо Реброва

Известный в прошлом футболист «Динамо» Артем Милевский высказался о тренере сборной Украины Сергее Реброве и его будущем.

– Все ждали, что Ребров подаст в отставку, но он этого не сделал. Твое мнение по этому поводу?

– Он же сказал, что готовится еще ко второму матчу, правда, это товарищеская игра. Я ее даже смотреть не буду. Наверное, после этого матча примут какое-то решение. А вообще, это не мое дело, кто будет тренировать сборную.

Лично я уже понял, что тренером вряд ли буду. Это не мое. Вижу себя в роли, скорее, амбасадора.