Известный тренер назвал худшего футболиста в составе сборной Украины

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился мнением относительно игры сборной Украины против Швеции (1:3), а также назвал худшего игрока в команде Сергея Реброва:

«Больше всего огорчает то, что игра с нашей стороны была спланирована примитивно. Шведы выглядели гораздо более разнообразными. На мой взгляд, задача тренера – скрыть недостатки своей команды и использовать свои преимущества.

Грэм Поттер это использовал сполна. Оппонент имел двух быстрых атакующих футболистов. Они отдали инициативу и сыграли классно на контратаках. Кроме трех забитых мячей создали еще несколько опасных моментов.

Почему наш тренерский штаб не просчитал эти варианты, вопрос. Мы выпустили Ваната, которому нужно было пространство, то есть игра вторым номером. Но соперник закрылся и чем в этой ситуации запомнился украинский нападающий? Ничем.

Зон не было, его скорость не пригодилась. К тому же сами шведы понимали, что их вратарь – это самое слабое звено, вот они и перекрыли все пути к своим воротам.

Наши наставники больше думали о своей игре, а не о действиях шведов. Строить тактику только по своему желанию, это, опять же, примитивно.

На предматчевой пресс-конференции меня резанула тема капитанства. Журналист посмотрел в корень этого вопроса. Что такое назначение капитана? Это когда тренер показывает направление коллектива, атмосферу в команде.

Однако, как показала игра, наш капитан, которым был Илья Забарный, был худшим на поле», – подытожил Федорчук.