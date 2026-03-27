Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный тренер назвал худшего футболиста в составе сборной Украины
Чемпионат мира
27 марта 2026, 14:51
Известный тренер назвал худшего футболиста в составе сборной Украины

Олег Федорчук раскритиковал работу Сергея Реброва и игру Ильи Забарного в матче со Швецией

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился мнением относительно игры сборной Украины против Швеции (1:3), а также назвал худшего игрока в команде Сергея Реброва:

«Больше всего огорчает то, что игра с нашей стороны была спланирована примитивно. Шведы выглядели гораздо более разнообразными. На мой взгляд, задача тренера – скрыть недостатки своей команды и использовать свои преимущества.

Грэм Поттер это использовал сполна. Оппонент имел двух быстрых атакующих футболистов. Они отдали инициативу и сыграли классно на контратаках. Кроме трех забитых мячей создали еще несколько опасных моментов.

Почему наш тренерский штаб не просчитал эти варианты, вопрос. Мы выпустили Ваната, которому нужно было пространство, то есть игра вторым номером. Но соперник закрылся и чем в этой ситуации запомнился украинский нападающий? Ничем.

Зон не было, его скорость не пригодилась. К тому же сами шведы понимали, что их вратарь – это самое слабое звено, вот они и перекрыли все пути к своим воротам.

Наши наставники больше думали о своей игре, а не о действиях шведов. Строить тактику только по своему желанию, это, опять же, примитивно.

На предматчевой пресс-конференции меня резанула тема капитанства. Журналист посмотрел в корень этого вопроса. Что такое назначение капитана? Это когда тренер показывает направление коллектива, атмосферу в команде.

Однако, как показала игра, наш капитан, которым был Илья Забарный, был худшим на поле», – подытожил Федорчук.

По теме:
Цыганков провел 300-й матч в украинской карьере
Пономаренко вошел в пятерку самых молодых нападающих сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Сергей Ребров Илья Забарный Олег Федорчук
Николай Тытюк Источник: Meta.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для сборной Украины нашли нового главного тренера после Реброва
Футбол | 27 марта 2026, 07:10 31
Футбол | 27 марта 2026, 11:20 82
Футбол | 27.03.2026, 08:58
Футбол | 26.03.2026, 23:41
Футбол | 27.03.2026, 13:49
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zelander
Забарний  хоч би вибачення попросив за свою гру
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
27.03.2026, 06:23 2
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Бокс
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 13
Футбол
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 46
Футбол
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 4
Бокс
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 23
Футбол
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем