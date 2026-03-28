Ребров проиграл 10-й матч на посту тренера сборной Украины. У кого больше?

Поражение от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 стало для сборной Украины юбилейным неудачным результатом под руководством Сергея Реброва.

Команда потерпела уже 10-е поражение в 33 матчах под руководством наставника. В то же время «сине-желтые» одержали 15 побед и еще 8 раз сыграли вничью, а общая разница мячей составляет 51:49.

Больше всего матчей на посту главного тренера сборной Украины проиграл Олег Блохин – 19 встреч. Второе место занимает нынешний президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко – одиннадцать матчей.