  4. Дьекереш отличился 11-м хет-триком в карьере
27 марта 2026, 09:43 | Обновлено 27 марта 2026, 09:44
115
Дьекереш отличился 11-м хет-триком в карьере

Произошло это в матче плей-офф к чемпионату мира против сборной Украины

27 марта 2026, 09:43 | Обновлено 27 марта 2026, 09:44
115
Дьекереш отличился 11-м хет-триком в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

27-летний шведский нападающий Виктор Дьекереш отличился 11-м хет-триком в своей карьере.

Произошло это в победном полуфинальном матче плей-офф в ЧМ-2026, в котором сборная Швеции победила сборную Украины со счетом 3:1.

Этот хет-трик стал вторым для форварда в составе национальной сборной. В матче 2024 года против сборной Азербайджана Дьекереш оформил покер.

Кроме сборной Швеции, нападающий имеет в своем активе 8 хет-триков за Спортинг (один из них был покер) и 1 за Броммапойкарну.

Все хет-трики Виктора Дьекереша в карьере (11)

  • 26.03.2026, за сборную Швеции против сборной Украины
  • 27.04.2025, за Спортинг, против Боавишты, покер
  • 18.04.2025, за Спортинг против Морейренсе
  • 03.01.2025, за Спортинг против Витории
  • 19.11.2024, за сборную Швеции, против сборной Азербайджана, покер
  • 05.11.2024, за Спортинг против Манчестер Сити
  • 01.11.2024, за Спортинг, против Эштрелы
  • 23.08.2024, за Спортинг против Фаренсе
  • 17.03.2024, за Спортинг против Боавишты
  • 02.11.2023, за Спортинг против Фаренсе
  • 04.11.2017, по Броммапойкарну, против Гефле
Singularis
Так для него это обычное дело, но к нему не приставили персонального опекуна?
