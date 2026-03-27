Дьекереш отличился 11-м хет-триком в карьере
Произошло это в матче плей-офф к чемпионату мира против сборной Украины
27-летний шведский нападающий Виктор Дьекереш отличился 11-м хет-триком в своей карьере.
Произошло это в победном полуфинальном матче плей-офф в ЧМ-2026, в котором сборная Швеции победила сборную Украины со счетом 3:1.
Этот хет-трик стал вторым для форварда в составе национальной сборной. В матче 2024 года против сборной Азербайджана Дьекереш оформил покер.
Кроме сборной Швеции, нападающий имеет в своем активе 8 хет-триков за Спортинг (один из них был покер) и 1 за Броммапойкарну.
Все хет-трики Виктора Дьекереша в карьере (11)
- 26.03.2026, за сборную Швеции против сборной Украины
- 27.04.2025, за Спортинг, против Боавишты, покер
- 18.04.2025, за Спортинг против Морейренсе
- 03.01.2025, за Спортинг против Витории
- 19.11.2024, за сборную Швеции, против сборной Азербайджана, покер
- 05.11.2024, за Спортинг против Манчестер Сити
- 01.11.2024, за Спортинг, против Эштрелы
- 23.08.2024, за Спортинг против Фаренсе
- 17.03.2024, за Спортинг против Боавишты
- 02.11.2023, за Спортинг против Фаренсе
- 04.11.2017, по Броммапойкарну, против Гефле
A hat-trick for Viktor Gyokeres 🔥— Match of the Day (@BBCMOTD) March 26, 2026
Sweden are one win away from qualifying for the World Cup 🇸🇪 pic.twitter.com/aUqV7VRHau
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
