Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: Браво, Виктор! Неужели тренеры сборной Украины настолько тупые?
Чемпионат мира
27 марта 2026, 09:47 |
3483
9

Йожеф САБО: Браво, Виктор! Неужели тренеры сборной Украины настолько тупые?

Бывший тренер «сине-желтых» прокомментировал неудачу команды Сергея Реброва

27 марта 2026, 09:47 |
3483
9 Comments
Йожеф САБО: Браво, Виктор! Неужели тренеры сборной Украины настолько тупые?
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо остался недоволен игрой национальной команды в матче со Швецией, в которой подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3.

«Не ожидал я такого финального счета, не ожидал... Разочарован, что и говорить... Я говорил, что меня беспокоит несыгранность команды Реброва. Вот это и стало главной причиной поражения, как мне кажется.

По именам в сборной Украины все хорошо, команда выглядит боевой, но как таковой команды в полном смысле этого слова, а не набора из 11 игроков, в матче против Швеции я не увидел – играли каждый сам по себе, такое впечатление.

Неужели не могли наши тренеры на теории досконально разобрать Швецию? Например, акцентировать на том, что есть у них классный форвард и не откуда, а из лондонского «Арсенала».

Дать задание защитникам максимально плотно сыграть с ним? Вообще Дьекереша не держали, а ему это и нужно было – поймал свою игру, оформил три гола и лишил Украину мечты поехать на чемпионат мира. Браво, Виктор, роскошную игру он выдал, шикарную.

Неужели тренеры сборной Украины настолько тупые? Не понимаю... Ясно же было, что Дьекереша нужно было персонально опекать и не такому вайлу, как Бондарь – медленный он игрок.

Не играть со шведами с открытым забралом после первого быстро пропущенного гола. Разве непонятно было, что соперник отойдет назад и будет действовать от обороны с акцентом на быстрые контратаки? Да нельзя же так было играть!

Ошибок столько было, что ужас, просто ужас. Просто пиз**ц, извини на слове», – не сдержал эмоций Сабо.

По теме:
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Сергей Ребров Йожеф Сабо Виктор Дьекереш Валерий Бондарь
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(45)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Футбол | 27 марта 2026, 00:35 12
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча главной сборной страны

Сборную Украины ограбили в Испании. Источник рассказал подробности скандала
Футбол | 27 марта 2026, 08:44 5
Сборную Украины ограбили в Испании. Источник рассказал подробности скандала
Сборную Украины ограбили в Испании. Источник рассказал подробности скандала

Футболисты и тренерский штаб национальной команды столкнулись с проблемами в Бенидорме

Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Футбол | 26.03.2026, 23:41
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Для сборной Украины нашли нового главного тренера после Реброва
Футбол | 27.03.2026, 07:10
Для сборной Украины нашли нового главного тренера после Реброва
Для сборной Украины нашли нового главного тренера после Реброва
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Футбол | 27.03.2026, 07:40
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaliy Topiy
Бо це коню понятно, що треба було ставити Сватка, а не Бондара, який може зіграти щільно як персональщик. А Судаков... Не дивуюсь, чому він не грає в Бенфіці
Ответить
+8
Burevestnik
колись була гра Україна-Португалія.
Миколенко був самий молодший в команді,
але він персонально грав проти Роналдо.
Україна тоді виграла, Роналду не забив,
а після матчу він сказав про Миколенка:
"Дуже жорстко грав".
та це татотаке...
Ответить
+3
Roman
Повністю згідний з Сабо, цей матч програв в першу чергу Ребров, команда вже 5 років не грає, а мучається. А склад таке враження Ребров вибирає так - відкриває трансфермаркет сортує наявних гравців збірної за ціною і перші 11 виходять в старті, про тактику, стратегію чи якісь заготовки в збірні взагалі ніхто не думає. Якби Сабо був молодшим я б його без вагань запрошував на посаду головного, але знаючи наше кумівство в федерації - буде черговий недо-тренер з близького кола Шевченка - можливо Мельгоса, при якому молодіжка те ж показує слабеньку гру. Наша збірна завжди показувала найкращу гру і результати при тренерах фізруках і мотиваторах(Блохін, Сабо, Петраков).
Ответить
+2
Перець
Ось така куйня малята 
Ответить
+1
😸
Тут важко не погодитись з Йожиком
Ответить
0
Singularis
У того Виктора уже 11 хет-триков и его никто не держал  персонально. 
«Якось то воно буде!» — це крилата фраза з гуморески Остапа Вишні «Чухраїнці»
Ответить
0
ZloyDeda
Чому згадують Сабо у світлі бувшого тренера? Після того він став супер-пупер ексПЕРДом у пенісоффа на каналі "Футбол", і зараз в унісон підгавкує пенісівщині і тим, хто жене на Динамо або на УАФ - це ж видно неозброєним оком! То це треба згадувати, а не давнє тренерство
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Виктор Алтухов
Простовато-тупуватий Сабо в своєму репертурарі: про вину тренера - ні гу-гу, а Бондар у нього вайлуватий, а кого замість нього, може "швидкого" Попова, чи ще якусь "зірку" з Динамо?
Ответить
-6
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем