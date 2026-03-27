Йожеф САБО: Браво, Виктор! Неужели тренеры сборной Украины настолько тупые?

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо остался недоволен игрой национальной команды в матче со Швецией, в которой подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3.

«Не ожидал я такого финального счета, не ожидал... Разочарован, что и говорить... Я говорил, что меня беспокоит несыгранность команды Реброва. Вот это и стало главной причиной поражения, как мне кажется.

По именам в сборной Украины все хорошо, команда выглядит боевой, но как таковой команды в полном смысле этого слова, а не набора из 11 игроков, в матче против Швеции я не увидел – играли каждый сам по себе, такое впечатление.

Неужели не могли наши тренеры на теории досконально разобрать Швецию? Например, акцентировать на том, что есть у них классный форвард и не откуда, а из лондонского «Арсенала».

Дать задание защитникам максимально плотно сыграть с ним? Вообще Дьекереша не держали, а ему это и нужно было – поймал свою игру, оформил три гола и лишил Украину мечты поехать на чемпионат мира. Браво, Виктор, роскошную игру он выдал, шикарную.

Неужели тренеры сборной Украины настолько тупые? Не понимаю... Ясно же было, что Дьекереша нужно было персонально опекать и не такому вайлу, как Бондарь – медленный он игрок.

Не играть со шведами с открытым забралом после первого быстро пропущенного гола. Разве непонятно было, что соперник отойдет назад и будет действовать от обороны с акцентом на быстрые контратаки? Да нельзя же так было играть!

Ошибок столько было, что ужас, просто ужас. Просто пиз**ц, извини на слове», – не сдержал эмоций Сабо.