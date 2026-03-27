  Сабо назвал футболиста, из-за которого Украина опозорилась перед шведами
Сабо назвал футболиста, из-за которого Украина опозорилась перед шведами

Тренер выделил Калюжного

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо назвал футболиста, который больше всего его разочаровал в проигранном матче против шведов.

– Самое большое разочарование?

– Знаешь, никого не хотелось бы обижать, но… Я что-то вообще не замечал на поле Калюжного, например. Когда команда проигрывает 1:3, выделить кого-то одного, антигероя, трудно и не совсем правильно.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

По теме:
Эксперт: «Сборную Украины спасет только такой тренер, как Жозе Моуринью»
Сборная Уругвая под финальный свисток прервала победную серию Англии
Игрок сборной Швеции выступил с дерзким заявлением после матча с Украиной
Йожеф Сабо сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Иван Калюжный
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 07:57 10
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции

Репортер УЕФА отреагировал на победу Швеции

Хавбек сборной Украины дал болельщикам обещание после Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 19:59 15
Хавбек сборной Украины дал болельщикам обещание после Швеции
Хавбек сборной Украины дал болельщикам обещание после Швеции

Судаков обещает реабилитироваться

Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Футбол | 26.03.2026, 23:41
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Шок для Барселоны: Рафинья выбыл до мая
Футбол | 27.03.2026, 21:46
Шок для Барселоны: Рафинья выбыл до мая
Шок для Барселоны: Рафинья выбыл до мая
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Футбол | 27.03.2026, 06:23
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
avk2307
Знову спор.юа публікує частину тільки про Калюжного, а те що Сабо сказав про гравця який повинен був з Дьокерешом краще грати  вони не написали.
Gargantua
наиболее позорно конечно сыграл Тымчик.  но это было вполне ожидаемо.
как его можно было вообще ставить в состав?
но пришлось, ведь Крупский наказан за то, что не подписал контракт с Шахтером, а Конопля травмирован. 
Популярные новости
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
27.03.2026, 14:16 112
Футбол
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 5
Бокс
ФЬЮРИ: «Этот супертяж просто пройдет сквозь него. Ему придет конец»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж просто пройдет сквозь него. Ему придет конец»
26.03.2026, 01:02
Бокс
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 78
Футбол
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
27.03.2026, 03:01 9
Биатлон
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
27.03.2026, 08:58 41
Футбол
