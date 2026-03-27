Сабо назвал футболиста, из-за которого Украина опозорилась перед шведами

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо назвал футболиста, который больше всего его разочаровал в проигранном матче против шведов.

– Самое большое разочарование?

– Знаешь, никого не хотелось бы обижать, но… Я что-то вообще не замечал на поле Калюжного, например. Когда команда проигрывает 1:3, выделить кого-то одного, антигероя, трудно и не совсем правильно.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.