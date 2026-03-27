Чемпионат мира27 марта 2026, 18:17 | Обновлено 27 марта 2026, 18:23
76
0
Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «С Украиной все прошло прекрасно, но может быть лучше»
Форвард доволен, но ждет решающий матч
Форвард сборной Швеции Виктор Дьекереш доволен тем, что сумел сделать хет-трик в матче полуфинала отбора плей-офф против Украины (3:1), однако отметил, что задача еще не выполнена.
«Матч с Украиной не мог сложиться лучше. Я оформил хет-трик, мы вышли в финал плей-офф отбора. Замечательно. Все прошло прекрасно, но во вторник все может стать еще лучше», – сказал Дьекереш.
31 марта сборная Швеции сыграет против Польши за выход на чемпионат мира.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
25.03.2026, 20:07 8
26.03.2026, 08:53 3
27.03.2026, 04:59 2
26.03.2026, 09:07 23
27.03.2026, 00:35 13
26.03.2026, 07:47 14
25.03.2026, 18:05 5