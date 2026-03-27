Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «С Украиной все прошло прекрасно, но может быть лучше»

Форвард сборной Швеции Виктор Дьекереш доволен тем, что сумел сделать хет-трик в матче полуфинала отбора плей-офф против Украины (3:1), однако отметил, что задача еще не выполнена.

«Матч с Украиной не мог сложиться лучше. Я оформил хет-трик, мы вышли в финал плей-офф отбора. Замечательно. Все прошло прекрасно, но во вторник все может стать еще лучше», – сказал Дьекереш.

31 марта сборная Швеции сыграет против Польши за выход на чемпионат мира.