  4. Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «С Украиной все прошло прекрасно, но может быть лучше»
27 марта 2026, 18:17 | Обновлено 27 марта 2026, 18:23
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Форвард сборной Швеции Виктор Дьекереш доволен тем, что сумел сделать хет-трик в матче полуфинала отбора плей-офф против Украины (3:1), однако отметил, что задача еще не выполнена.

«Матч с Украиной не мог сложиться лучше. Я оформил хет-трик, мы вышли в финал плей-офф отбора. Замечательно. Все прошло прекрасно, но во вторник все может стать еще лучше», – сказал Дьекереш.

31 марта сборная Швеции сыграет против Польши за выход на чемпионат мира.

По теме:
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Нельзя выигрывать матчи, полагаясь на одного Калюжного»
Что скажет Ребров? Тренер сборной Украины пообщается со СМИ
Эксперт: «Шведы умело наказывали Тымчика и Забарного»
Виктор Дьекереш Украина - Швеция сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Aftonbladet
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 23:41 441
Команда Сергея Реброва провалила ответственный поединок

РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Футбол | 27 марта 2026, 06:05 73
Сборная Украины проиграла Швеции важный матч квалификации ЧМ-2026

Экс-игрок сборной Украины пояснил, кто должен сменить Реброва после фиаско
Футбол | 27.03.2026, 17:31
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26.03.2026, 20:20
Ребров – хороший тренер. 12 мыслей после матча Украины и Швеции
Футбол | 27.03.2026, 12:12
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Бокс
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 23
Футбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 13
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 14
Футбол
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
