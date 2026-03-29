В УЕФА назвали главного виновника поражения Украины от Швеции
Отмечен класс Виктора Дьокереша
26 марта сборная Украины провела полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции.
Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.
Главным героем встречи стал Виктор Дьокереш, который оформил хет-трик, тогда как единственный мяч в составе украинцев забил Матвей Пономаренко.
После финального свистка пресс-служба УЕФА кратко отреагировала на результат, отметив Виктора Дьокереша.
«Виктор Дьокереш ⚽️⚽️⚽️», – отмечает пресс-служба УЕФА.
Стоит отметить, что Дьокереш стал первым футболистом, который оформил хет-трик в ворота сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
